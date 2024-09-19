Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma

Çay ve kahve dünyada herkesin en sevdiği içecekler arasında yer alıyor. Çay ve kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda sürüyor. Hatta bu içecekleri fazla tüketmenin zararlı olabileceği de uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Ancak çay ve kahveyle ilgili yapılan yeni araştırmada çıkan sonuç bu içecekleri sıklıkla tüketenleri sevindirdi.

Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma - 1

Çin ve İsveç'ten bilim insanlarının İngiltere Biobank verilerini incelediği çalışma, kahve ve çayda bulunan kafeinin kalp sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

SAĞLIK HABERLERİ

Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma - 2

TRT Haber'de yer alan habere göre Bilim insanlarının yaptığı bu araştırmada düzenli olarak çay ve kahve tüketen kişilerde bazı hastalıkların görülme sıklığı önemli ölçüde azalıyor.

Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma - 3

Araştırmaya göre, düzenli olarak kahve ve çay tüketen kişilerde hipertansiyon, felç, diyabet ve koroner kalp hastalığı gibi kardiyometabolik rahatsızlıkların gelişme riski düşüyor.

Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma - 4

Özellikle günde üç fincan kahve ya da beş fincan çay içen katılımcılar, bu hastalıklardan iki ya da daha fazlasına yakalanma riskini yüzde 40'tan fazla düşürdü.

Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma - 5

Bilim insanlarının çay ve kahve üzerine yaptığı bu araştırmalara 300'den fazla kişi katıldı ve sağlık verileri 11 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılar, hiç tüketmeyenlere göre daha iyi kardiyovasküler sağlık sonuçları elde etti.

Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma - 6

Ayrıca kafein tüketenlerin kan testlerinde daha düşük kolesterol ve iyileşmiş insülin direnci belirtileri görüldü.

Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma - 7

Çin'deki Soochow Üniversitesi'nden epidemiyolog Xujia Lu'nun liderlik ettiği ekip, "Bu bulgular, orta miktarda kahve veya kafein tüketimini teşvik etmenin kardiyometabolik hastalıkların önlenmesinde geniş kapsamlı yararlar sağlayabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma - 8

Sonuç olarak, bu araştırma kahve ve çayın kardiyovasküler sağlığı korumada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu bulguların daha fazla araştırma ile doğrulanması gerektiği belirtiliyor.

Araştırma, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlandı.

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