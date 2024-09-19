Çay ve kahve içen herkesi ilgilendiriyor! Ezber bozan araştırma
Çay ve kahve dünyada herkesin en sevdiği içecekler arasında yer alıyor. Çay ve kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda sürüyor. Hatta bu içecekleri fazla tüketmenin zararlı olabileceği de uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Ancak çay ve kahveyle ilgili yapılan yeni araştırmada çıkan sonuç bu içecekleri sıklıkla tüketenleri sevindirdi.
Çin ve İsveç'ten bilim insanlarının İngiltere Biobank verilerini incelediği çalışma, kahve ve çayda bulunan kafeinin kalp sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.