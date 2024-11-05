Çay ve kahveden sonra tüketilen en popüler içecek: Öksürüğü kesiyor, vücut direncini artırıyor

Genelde 1 fincan tüketilmesi önerilen salebi arada bir içmek idealdir, yanıtı verilebilir. Böylece olası yan etkilerinden kaçınmak mümkün hale gelir ve daha sağlıklı bir tüketim şeklidir.



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