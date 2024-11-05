Çay ve kahveden sonra tüketilen en popüler içecek: Öksürüğü kesiyor, vücut direncini artırıyor
Kış mevsimi geldiğinde sıklıkla tüketilen sıcak içeceklerden biri olan salep, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiren, vücudu hastalıklara karşı koruyan ve enerji veren salep, güçlü bir antioksidan kaynağı olarak da biliniyor. Salep içmenin faydalarını duyanlar sofrasından eksik etmiyor.
Kış mevsimi geldiğinde çay ve kahveden sonra en sık tüketilen içeceklerden biri olan salep, Orta Doğu, Asya ve Güney Avrupa'nın özellikle soğuk iklimlerinde yetişen bir orkide türünden elde ediliyor. Salebin soğuk günlerde içilmesinin birçok nedeni vardır.