Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor
Sütlü çay severek tüketilen sıcak içeceklerden biri. Dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bu içecek sindirim sistemi üzerinde çeşitli etkilere yol açabilir. Hatta aşırı tüketimi genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Peki, sütlü çay vücudu nasıl etkiliyor?
Çay tüketmenin birçok kalp hastalığından kaçınmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz ? Ayrıca çayın birçok rahatlatıcı anti-inflamatuar özelliği vardır.