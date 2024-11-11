Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor

Sütlü çay severek tüketilen sıcak içeceklerden biri. Dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bu içecek sindirim sistemi üzerinde çeşitli etkilere yol açabilir. Hatta aşırı tüketimi genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Peki, sütlü çay vücudu nasıl etkiliyor?

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 1

Çay tüketmenin birçok kalp hastalığından kaçınmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz ? Ayrıca çayın birçok rahatlatıcı anti-inflamatuar özelliği vardır.

SAĞLIK HABERLERİ

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 2

Ama içtiğiniz çaya süt eklerseniz, tüm sağlık yararlarını ortadan kaldıracaktır. Birçok araştırmaya göre, çayla süt tüketmek vücudun belirli besinleri düzgün bir şekilde emmesini önleyebilir. Çay açısından zengin bir diyet demir ve çinko eksikliklerine yol açabilir. Ayrıca, bir fincan çaydaki kaloriyi artırır .

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 3

LAKTOZ İNTOLERANSI 

Laktoz intoleransı, üç ila beş yaşlarından sonra, sütte bulunan şeker olan laktozu parçalayan laktaz enziminin doğal olarak azaldığı, nüfusun büyük bir yüzdesini etkileyen nispeten yaygın bir durumdur.

İnsan nüfusunun yaklaşık %95'i bu yaştan sonra laktoz eksikliği yaşar. Süt gerçekten besleyicidir, ancak laktoz intoleransı olan kişilerde sütlü çay gibi süt bazlı içecekler gastrointestinal sorunlara yol açabilir. Bu tür kişilerde laktoz sindirim sisteminde parçalanamaz ve ishal, mide ağrısı, şişkinlik ve artan gaz gibi semptomlara neden olur.

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 4

Bu bozukluk ayrıca midedeki iyi bakterilerin dengesi olan bağırsak mikrobiyotası yoluyla iyi sağlığı da bozabilir. Sindirilmemiş laktozdan kaynaklanan bağırsak florasındaki dengesizlik bağırsakta iltihaplanmaya ve ağrıya yol açabilir. Bu belirtiler ortaya çıkarsa, laktozsuz süt veya gastrointestinal rahatsızlıklardan uzak durmaya yardımcı olabilecek diğer alternatif süt seçeneklerinin olasılığını kontrol etmeniz önerilir

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 5

Sütlü çay içen çoğu kişi tadını güzelleştirmek için zencefil, safran ve kakule gibi baharatlar kullanır. Bazı baharatlar antioksidan içerebilir ve düşük alımda güvenli olsa da, aşırı miktarlar baharat eklenmesi bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.

Özellikle, bağırsakta daha kötü bakterilerin büyümesini teşvik eder ve mikrobiyomun dengesini bozar. Zararlı bakterilerin yararlı bakterilerden fazla olduğu ve IBS, şişkinlik ve hazımsızlık gibi durumlara yol açan disbiyoz gibi sorunlara neden olabilir.

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 6

Öte yandan, zencefil ve safran gibi baharatların orta düzeyde tüketilmesi uzun vadeli faydalar sağlayacaktır. İltihabı azaltır ve sindirime yardımcı olur. Bunlar antioksidandır ve ayrıca geleneksel olarak iltihap giderici değerleri için kullanılmıştır. Tüm bu faydalar yalnızca az miktarda alındığında iyidir, ancak baharat ve ilave şekerle aşırı yükleme, sindirim sorunlarına neden olarak ve bağırsak mikrobiyal dengesini bozarak söz konusu faydaları tersine çevirebilir.

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 7

Süt çayının içildiği zaman da sindirim sağlığını etkileyebilir. Çoğu insan gününe bir fincan çayla ve bazen de kahvaltı yapmadan çayı böyle tüketilir. Bu, vücut, özellikle sindirim sistemi için oldukça kötüdür. Çayı aç karnına içmek asitliği, asit reflüsünü ve sindirimi artırır. Daha da önemlisi, süt ve şeker eklenmesine bağlı olarak çay, mide ekşimesi, hazımsızlık veya hatta gastroözofageal reflü hastalığına (GERD) yol açabilen mide asidinde artışa yol açabilir.

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 8

Bu bağlamda aç karnına çay ya da sütlü çay içmek, bazı durumlarda mide kanserini tetikleyebilecek peptik ülser geliştirme riskini artırabilir.

BAĞIRSAK HAREKETLERİ

Kafein, çoğu çay formunda bulunur ve bağırsak sağlığında bir bileşen olarak işlev görmeye yardımcı olabilir. Bağırsak hareketliliğini uyarabilir ve bazı kişilerde daha fazla hareket ve ishale neden olabilir. Bu da hassas midelerde özellikle sorunlu olabilir. Orta düzeyde kafein tüketimi sindirim sağlığına iyi gelir ancak aşırı miktarda kafein aşırı uyararak rahatsızlığa neden olabilir. Sütlü çayı günlük tüketenler için, günde sadece iki kez, çok sert olmayacak şekilde ve tercihen baharat eklenmeden içilmelidir. Çay çok az şeker ve sütle hazırlanmalıdır. Süt kullanılıyorsa, miktarı sınırlandırılabilir veya daha iyisi, badem veya soya sütü gibi alternatifler kullanılabilir. Bu tür alternatifler sindirim sistemi için daha kolaydır. Özellikle de laktoz duyarlılığı şikayeti olan kişiler için.

Sütlü çay, içeriğindeki malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne bağlı olarak kalorisi yüksek olabilir ve aşırı tüketildiğinde kilo alımına yol açabilir.

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 9

KAN BASINCINDA DENGESİZLİK

Sütlü çay tüketiminin en tehlikeli yan etkilerinden biri de tansiyon dengesizliğidir.

Küçük dozlarda alındığında bağışıklık sisteminizi, beyin ve sinir fonksiyonlarınızı, dolaşımınızı ve kalp sağlığınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 10

Ancak, içeceği çok fazla tüketirseniz, ya kalp atış hızınızı artırarak yüksek tansiyona neden olur ya da sakinleştirici etkileri nedeniyle kalp atış hızınızı yavaşlatarak çok düşük tansiyona neden olur. Bu sağlığınız için zararlı olabilir.

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 11

SÜTLÜ ÇAY NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Bu nedenle, sütlü çayın bağırsak sağlığınız için hiçbir kötü yanının olmayacağından emin olmak için, onu doğru şekilde tüketmelisiniz. Sütlü çayı kahvaltıdan hemen sonra tüketebilirsiniz. Bağırsak mikrobiyota dengesini değiştirebileceği için çok fazla şeker ve süt varlığını sınırlayın.

Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor - 12

Sütlü çay, diyetinize sağlıklı bir şekilde dahil edilebilir, ancak onu nasıl hazırladığınız ve tükettiğiniz, özellikle laktoz intoleransı veya hassas sindirim sistemleri durumlarında bağırsak sağlığınız üzerindeki etkisini önemli ölçüde belirleme eğilimindedir.

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