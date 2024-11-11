Çaya süt eklemenin çok az bilinen zararı: Tüm faydaları tersine çeviriyor

LAKTOZ İNTOLERANSI

Laktoz intoleransı, üç ila beş yaşlarından sonra, sütte bulunan şeker olan laktozu parçalayan laktaz enziminin doğal olarak azaldığı, nüfusun büyük bir yüzdesini etkileyen nispeten yaygın bir durumdur.

İnsan nüfusunun yaklaşık %95'i bu yaştan sonra laktoz eksikliği yaşar. Süt gerçekten besleyicidir, ancak laktoz intoleransı olan kişilerde sütlü çay gibi süt bazlı içecekler gastrointestinal sorunlara yol açabilir. Bu tür kişilerde laktoz sindirim sisteminde parçalanamaz ve ishal, mide ağrısı, şişkinlik ve artan gaz gibi semptomlara neden olur.