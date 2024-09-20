Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor

Çay severek tüketilen sıcak içeceklerin başında geliyor. Gün içerisinde sıklıkla tüketilen çay, vücut için zararlı hale gelebiliyor. Çayı keyfinizin bir zehre dönüşmemesi için bu önemli noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 1

Sabahları kahvaltıda demlenmiş bir çaya kimse hayır diyemez. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve gün içerisinde de sıklıkla tüketilen çay Türkiye'de en sık tüketilen sıcak içeceklerin başında geliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 2

Ancak çayı doğru tüketmemek sağlığınız için ciddi riskler oluşturabiliyor. Beslenme ve Sağlık Uzmanları çayın demlendikte 15-20 dakika içinde tüketilmesini öneriyor.

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 3

Eğer bu süre uzarsa sağlık için tehlikeli olabiliyor. Hatta Çinliler bayatlamış çayı "yılan zehri" olarak tanımlıyor. Bu şekilde ne kadar tehlikeli olabileceğini vurguluyor. Doğru demlenmeyen ve bayatlamış çay mide, bağırsak ve sindirim sistemini bozuyor. Karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 4

Uzun süre bekleyen çayda bakteriler üreyebilir, bu da sindirim sorunlarına veya enfeksiyonlara yol açabilir. Bayat çay, zamanla bazı zararlı bileşikler geliştirebilir.

Özellikle uzun süre açıkta kalan çay, kimyasal değişikliklere uğrayabilir. Bayat çay daha asidik hale gelebilir, bu da mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 5

Çay demlendikten sonra, tanenler ve çözülmesi zor nitrojenli bileşikler sıvıda birikir. Ayrıca, çay yüzeyinde magnezyum, kalsiyum, demir ve protein içeren bir oksit filmi oluşur. Bu film, guanin, kafein ve teofilin gibi maddeleri içerir, bu da çayı sağlık açısından riskli hale getirir.

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 6

Oda sıcaklığında bekleyen çayda bulunan organik bileşikler ve tanenler oksitlenir ve patojenik mikroflora için uygun bir ortam oluşturur. 24 saat içinde böyle bir filmde küf oluşabilir. Bayat çay, kaynar suya maruz kalsa bile zararlı bileşenler içermeye devam eder ve bu, alerjilere, mide ağrılarına, çeşitli tahrişlere ve hatta mide ülserine neden olabilir.

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 7

Çay keyfinizin zehre dönüşmesini engellemek için bazı ipuçlarına dikkat edebilirsiniz. Burada en önemli noktalardan biri çayın demleme süresine dikkat etmek.

Kanıtlanmış bir üreticiden yüksek kaliteli çay alınmalıdır.

Demleme için yalnızca taze filtrelenmiş su kullanılmalıdır, yabancı maddeler içeren su kullanılmamalıdır.

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 8

Çay türlerine göre belirli bir su sıcaklığı gereklidir; bu nedenle paket üzerindeki talimatlara uyulmalıdır.

Çayın 3-4 dakika demlenmesini bekleyin, böylece tat ve aroma en iyi şekilde ortaya çıkar.

Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor - 9

Demleme tekrar kullanılmamalıdır, sağlık açısından tehlikeli olabilir, bu nedenle hemen atılmalıdır.

Yemekten hemen sonra çay içilmemeli, vücudun çayı sindirmesi için zamana ihtiyaç duyulmalıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER