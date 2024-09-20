Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor
Çay severek tüketilen sıcak içeceklerin başında geliyor. Gün içerisinde sıklıkla tüketilen çay, vücut için zararlı hale gelebiliyor. Çayı keyfinizin bir zehre dönüşmemesi için bu önemli noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.
Sabahları kahvaltıda demlenmiş bir çaya kimse hayır diyemez. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve gün içerisinde de sıklıkla tüketilen çay Türkiye'de en sık tüketilen sıcak içeceklerin başında geliyor.