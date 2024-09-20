Çayı böyle içmek zehirden beter hale getiriyor! Herkes yıllardır bu hatayı yapıyor

Oda sıcaklığında bekleyen çayda bulunan organik bileşikler ve tanenler oksitlenir ve patojenik mikroflora için uygun bir ortam oluşturur. 24 saat içinde böyle bir filmde küf oluşabilir. Bayat çay, kaynar suya maruz kalsa bile zararlı bileşenler içermeye devam eder ve bu, alerjilere, mide ağrılarına, çeşitli tahrişlere ve hatta mide ülserine neden olabilir.