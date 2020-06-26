CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom)

Corona virüs 10 milyon insanı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Hastalığın aşısı bulunmadığı gibi araştırmacılar halen Covid-19'u tanıma sürecinde. Son olarak CDC corona virüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11 yükseldi.

ntv.com.tr 26.06.2020 - 09:08

CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 1
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu corona virüse dair yeni açıklamalar yaptı.
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 2
CDC, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 3
Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Covid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi.
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 4
CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 5
Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 6

EN YAYGIN 11 BELİRTİ

Ateş
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 7
Öksürük
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 8
Nefes darlığı
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 9
Halsizlik
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 10
Kas ya da beden ağrısı
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 11
Baş ağrısı
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 12
Tat ve koku kaybı
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 13
Boğaz ağrısı
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 14
Tıkanıklık veya burun akıntısı
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 15
Mide bulantısı veya kusma
CDC corona virüse 4 yeni belirti ekledi (En yaygın 11 semptom) - 16
İshal

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