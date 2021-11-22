CDC: Delta varyantı hamile kadınları 5 kat daha fazla öldürüyor

HİÇBİRİ TAM OLARAK AŞILANMADI

Bununla birlikte, ölen 15 kadından 14'ünün altta yatan bir tıbbi durumu vardı ve bu da onları virüsten kaynaklanan komplikasyon riskine daha fazla maruz bıraktı. Ayrıca kadınların hiçbirinin tam olarak aşılanmadığı belirtildi.