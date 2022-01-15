CDC, maske kılavuzunu güncelledi: N95, ‘en yüksek korumayı’ sağlıyor

Smith, “Özellikle parası yetmeyen veya kolayca bulamayan insanlar için bunları dağıtma planı var mı? Bu, bu yılın başlarında yapılmasını umduğum bir şeydi, ama yine de hiçbir şey yok” derken, "Tavsiyeler harika, ancak erişim olmadan, özellikle en yüksek risk altındakiler için yeterli değil" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden ise, yönetiminin "yüksek kaliteli" maskeleri halka ücretsiz olarak sunmayı planladığını söylemişti.