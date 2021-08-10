CDC: Tam aşılananlarının yüzde 99,99’undan fazlası ölümcül Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmadı

CDC'ye göre, 2 Ağustos itibariyle ABD’de 164 milyondan fazla insan Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı. Bu kişilerin yüzde 0,001'inden daha azı (1,507) hayatını kaybetti ve yüzde 0,005'ten azı (7 bin 101 kişi) Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.