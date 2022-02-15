CDC uyardı: 3. doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkinliği 4 ayda hızla düşüyor

Ayrıca Hispanik veya siyahi olan kişilerin üçüncü bir aşı dozuna sahip olma olasılığının beyaz insanlara göre yarı yarıya olduğunu bulduk. Bu da Hispanik veya siyahilerin şiddetli Covid-19’a karşı daha savunmasız hale getiriyor” açıklamasını yaptı.