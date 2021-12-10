CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının etkinliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

CDC, söz konusu mRNA aşılarının etkinliğinin 120 gün sonra yüzde 75.1’e kadar düştüğünü belirtti.