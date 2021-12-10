CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili yeni verilerini paylaştı. Aşıların 120 gün sonra koruyuculuklarının azaldığını belirten CDC, BioNTech’in koruyuculuğu yüzde 75’e, Moderna’nın ise yüzde 86’ya düştüğünü vurguladı.

Haberler - ntv.com.tr 10.12.2021 - 16:05

CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor - 1

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının etkinliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

CDC, söz konusu mRNA aşılarının etkinliğinin 120 gün sonra yüzde 75.1’e kadar düştüğünü belirtti.

CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor - 2

Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının belirli bir süre sonra hastaneye yatışı önleme noktasındaki etkinliğinin azaldığı belirtilirken, 120 günün ardından yüzde 86’dan yüzde 75.1’e indiği vurgulandı.

CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor - 3

Moderna aşısını olanların ise, hastaneye yatış risklerinin ilk dört ayın ardından yüzde 89'dan yüzde 86'ya düştüğü aktarıldı.

CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor - 4

Araştırmacılar, çalışmanın, korumayı desteklemek için Covid-19 güçlendirici aşılarına duyulan ihtiyacın altını çizdiğini belirtirken, araştırmanın Omicron varyantı keşfedilmeden önce yapıldığı bildirildi.

CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor - 5

Verilerin CDC tarafından Şubat ayından Eylül'e kadar toplandığı belirtilirken elde edilen bulguların özellikle virüse karşı daha savunmasız kişiler arasında Covid güçlendirici aşılara ihtiyaç olduğunu gösterdiği kaydedildi.

CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor - 6

Yakın zamanda yapılan yeni araştırmalarda ise, iki doz corona virüs aşısının Omicron varyantına karşı etkisinin azaldığı, kişilerin üçüncü doz aşı olmalarının ise varyanta karşı etkili olduğu belirtilmişti.

CDC’den BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili açıklama: Koruma oranı 4 ay sonra düşüyor - 7

Pfizer CEO’su Albert Bourla da, bugün yaptığı açıklamada corona virüse karşı dördüncü doz aşının gerekebileceğini belirtmiş, BioNTech ile birlikte yeni varyanta karşı Mart ayına kadar aşı geliştirebileceklerini söylemişti.

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