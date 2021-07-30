CDC'den Delta varyantı uyarısı: Su çiçeği kadar kolay yayılıyor

Bununla birlikte, Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD geçen hafta ortalama 61 bin 300'den fazla yeni günlük vaka kaydetti. Bu ortalama, ülke 22 Haziran'da 2021'in en düşük seviyesi olan 11 bin 299 günlük vakaya ulaştığından beri genellikle yükseldi.

Walensky, "Şu anda sahip olduğumuz vaka sayısı, geçen yaz herhangi bir günde sahip olduğumuz sayıdan daha yüksek" dedi.