Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor

Trabzon hurması ya da bir diğer adı cennet hurması olarak bilinen meyve tadıyla ve lezzetiyle severek tüketiliyor. Cennet hurması besin değeri açısından da zengin bir meyve ve vücuda olan faydalarından yararlanabilmek için doğru şekilde tüketmek gerekiyor. Cennet hurmasının 100 gramında yaklaşık 13 gram şeker bulunuyor. İçindeki şeker oranı sağlık için risk oluşturabiliyor.

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 1

Yüzlerce çeşidi bulunan ve genellikle sonbahar mevsiminde hasadı yapılan cennet hurması, kış aylarının başlarında pazar tezgahınde yerini alıyor.

Sağlıklı bir kış meyvesi olan cennet hurması, ham ve sert haldeyken sarıdır, olgunlaştıkça yumuşar ve turuncu bir renk alır. Çoğu sert haldeyken yenemez, ağızda buruk bir tat bırakır.

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Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 2

Bu nedenle cennet hurmasının mutlaka olgunlaşmış halinin tüketilmesi gerekir. Cennet hurmasının sağlığa pek çok faydası bulunur. Güçlü bir C vitamini kaynağı olan cennet hurması, bağışıklığı destekler. Vücudu hastalıklara karşı korur.

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 3

Beyaz kan hücreleri, viral, bakteriyel ve diğer toksinlere karşı vücudu savunucu rol oynar. Vücutta görülen inflamasyon virüsler ve hastalıklara karşı doğal bir savunmadır.

Hastalık bitse bile vücutta kalmaya devam edebilir. C vitamini vücuttaki bu iltihabı azaltmaya yardımcı olurken, kemikler, kan damarları ve cilt dahil olmak üzere bağ dokularını korur.

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 4

Sindirim sağlığı içinde ideal oln cennet hurması, bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlık, şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırır. Cennet hurmasında bulunan antioksidanlar, oksidatif strese karşı koyarak hücre hasarını yavaşlatmaya önlemeye destek olur.

Oksidatif stres diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilir. Antioksidan bakımından zengin cennet hurması tüketmek bu hastalıkların riskini azaltmaya yardımcıdır. 

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 5

Beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin Trabzon hurması, kanserden korunmada önemli rol oynar. Akciğer ve kolorektal kanser risklerinin azaltılmasında etkili olabilirler.

Ancak cennet hurmasının yanlış ve aşırı tüketimi sağlık için ciddi riskler oluşturabilir.

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 6

KAN ŞEKERİNİN HIZLI YÜKSELMESİNE NEDEN OLABİLİR

Trabzon hurması ya da cennet hurması olarak anılan bu meyvenin olgunlaşmış halini dikkatle tüketmek önemli. Çünkü tamamen olgunlaşmış bir Trabzon hurmasının 100 gramında yaklaşık 13 gram kadar şeker bulunuyor.

Böyle yüksek bir oranda şekere sahip olduğu için de meyvenin açken yenmemesi tavsiye ediliyor. Bunun sebebi de tabii ki yine kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olması.

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 7

Cennet hurmasının zararı çoğunlukla aşırı tüketiminden kaynaklı olabilir. Cennet hurması, yüksek şeker içeriği nedeniyle diyabet riskini artırabilir, ayrıca kolesterol seviyesini yükseltebileceğinden kalp ve damar sağlığına da zarar verebilir.

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 8

KARACİĞER VE BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN DİKKAT!

Cennet hurması zararları arasında belirtilen yüksek miktarda oksalik asit içermesi nedeniyle karaciğer ve böbrekler gibi organlarda zarar görebilir. Bunun dışındaki yan etkileri olarak aşırı tüketimden kaynaklanan mide ağrısı, ishal ve gaz gibi sindirim sorunları da sayılabilir.

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 9

CENNET HURMASININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram kurutulmuş cennet hurması 272 kalori, 1.15 gram yağ, 11.5 gram diyet lifi, 61.31 gram karbonhidrat, 31 miligram kalsiyum, 2.45 gram protein, 1.42 miligram demir, 15 miligram sodyum, 651 miligram potasyum içermekle birlikte kolesterol değeri sıfırdır

Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor - 10

Cennet hurması, anti-enflamatuar özelliklere sahip olabilir. Bu özellik, iltihaplanmayı azaltabilir, böylece eklem ağrıları gibi iltihapla ilişkili rahatsızlıklarda yardımcı olabilir.

Aşırı miktarda herhangi bir gıdanın tüketimi önerilmez. Ayrıca, herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya özel bir diyet programına tabi tutuluyorsanız, doktorunuz veya beslenme uzmanınızdan tavsiye almanız önemlidir

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