Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor

KAN ŞEKERİNİN HIZLI YÜKSELMESİNE NEDEN OLABİLİR

Trabzon hurması ya da cennet hurması olarak anılan bu meyvenin olgunlaşmış halini dikkatle tüketmek önemli. Çünkü tamamen olgunlaşmış bir Trabzon hurmasının 100 gramında yaklaşık 13 gram kadar şeker bulunuyor.



Böyle yüksek bir oranda şekere sahip olduğu için de meyvenin açken yenmemesi tavsiye ediliyor. Bunun sebebi de tabii ki yine kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olması.