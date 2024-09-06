Cennet hurmasını böyle yemeyin! Resmen sağlığımızla oynuyormuşuz, kan şekeri tavan yapıyor
Trabzon hurması ya da bir diğer adı cennet hurması olarak bilinen meyve tadıyla ve lezzetiyle severek tüketiliyor. Cennet hurması besin değeri açısından da zengin bir meyve ve vücuda olan faydalarından yararlanabilmek için doğru şekilde tüketmek gerekiyor. Cennet hurmasının 100 gramında yaklaşık 13 gram şeker bulunuyor. İçindeki şeker oranı sağlık için risk oluşturabiliyor.
Yüzlerce çeşidi bulunan ve genellikle sonbahar mevsiminde hasadı yapılan cennet hurması, kış aylarının başlarında pazar tezgahınde yerini alıyor.
Sağlıklı bir kış meyvesi olan cennet hurması, ham ve sert haldeyken sarıdır, olgunlaştıkça yumuşar ve turuncu bir renk alır. Çoğu sert haldeyken yenemez, ağızda buruk bir tat bırakır.