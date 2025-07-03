Cennet hurmasını doğru tüketiyor musunuz? Meğer böyle bir faydası varmış
Cennet hurması, yalnızca lezzetiyle değil, sunduğu cilt faydalarıyla da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre cennet hurması, doğal yollarla kolajen üretimini destekleyerek kırışıklıklarla savaşta etkili bir rol oynayabiliyor.
Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinde daha fazla yer bulan hurma, estetik açıdan da önemli katkılar sağlıyor. Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen bu mevsimlik meyve, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kolajen üretimini destekleyerek yaşlanma belirtilerini azaltabiliyor.