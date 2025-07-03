Cennet hurmasını doğru tüketiyor musunuz? Meğer böyle bir faydası varmış

NASIL TÜKETİLMELİ?

Hurmalar, dilimlenerek taze meyve gibi tüketilebileceği gibi, smoothie, salata veya yulafla da kombine edilebiliyor. Özellikle C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte tüketildiğinde etkisi artabiliyor.



Uzmanlar, her doğal ürün gibi hurmanın da ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.