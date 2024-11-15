Cennet hurmasının bilinmeyen zararı: Meğer böyle yiyince zehre dönüşüyormuş

Kurutulmuşunda da bu risk var. Çok aşırı tüketildiği zaman bu bir posa oluşturuyor. Kusma olabilir, karında şişlik, tuvaleti yapamama gibi şikayetler oluyor. Özellikle kabızlığı olan insanlarda bu ihtimal daha da artıyor. Diyabetik hastalar, mide operasyonu geçirenler, mide asidinin azalmasına neden olduğu için sindirim de yavaşladığından daha fazla risk altındalar. Uzmanlara göre cennet hurmasını aşırı tüketmemek ve çiğ yememek gerekiyor.



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