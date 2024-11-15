Cennet hurmasının bilinmeyen zararı: Meğer böyle yiyince zehre dönüşüyormuş
Cennet hurması adıyla da bilinen Trabzon hurması tatlı ve aromatik tadıyla severek tüketilen meyvelerin başında gelir. Cennet hurması genellikle çiğ olarak tüketiliyor ve vücuda pek çok faydası olduğu da biliniyor. Ancak cennet hurmasını bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı. Aşırı cennet hurması tüketmek bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan cennet hurması, A vitamini, lif, protein, potansyum ve beta karoten bakımından zengin bir meyve. Vücuda pek çok faydası olan bu şifalı meyvenin aşırı tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.