Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş

Cennet hurması bir diğer adıyla Trabzon hurması, lif, vitamin ve antioksidanlarla dolu besleyici meyvelerdir. Flavonoidler ve polifenoller açısından zengin olan bu meyve, iltihap önleyici özellikler ve kalp hastalığı önleme dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı sunar. C vitamini açısından zengindir, çekirdekleri genellikle yenmez ve yaprakları sindirime olan faydaları için bitki çaylarında kullanılır.

Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş - 1

Cennet hurması, temel besinler ve sağlık yararları ile dolu canlı, tatlı meyvelerdir. Meyvenin tamamı yenilebilirken, belirli kısımları daha yüksek konsantrasyonlarda faydalı bileşikler içerir. Hurmalar, lif, vitamin ve antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onları sağlıklı bir diyete harika bir katkı yapar.


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Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş - 2

CENNET HURMASININ KABUĞUNU ATIYOR MUSUNUZ?

Hurmanın farklı kısımları arasında, yüksek besin ve biyoaktif bileşik konsantrasyonu nedeniyle kabuğu en sağlıklı olarak kabul edilir.

Hurmanın kabuğu, flavonoidler, karotenoidler ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlarla doludur. Bu bileşikler oksidatif stresle savaşacak, iltihabı azaltacak ve hücrelerde serbest radikallerin neden olduğu hasarı önlemeye yardımcı olacaktır. Beta-karoten ve lutein gibi karotenoidler göz sağlığını destekler ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır.


Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş - 3

Hurma, sindirime yardımcı olacak ve sağlıklı bir bağırsağı destekleyecek zengin bir diyet lifi kaynağıdır. Lif ayrıca kabızlığın önlenmesine, kan şekeri seviyelerinin korunmasına ve tokluğun artırılmasına yardımcı olur. Bu nedenle lif, kilo yönetimi için de önemlidir.


Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş - 4

Hurma kabuğu, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye, vücuttaki kan dolaşımını iyileştirmeye ve yüksek tansiyon seviyelerini düşürmeye yardımcı olan flavonoidler ve tanenler içerir. Düzenli olarak hurma kabuğu yemek, kalbi etkileyen hastalıkların başlama riskini azaltmaya katkıda bulunur.


Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş - 5

Hurma kabuğunda bulunan polifenoller güçlü anti-inflamatuar özellikler sergiler ve böylece artrit, diyabet ve kalp hastalıklarıyla ilişkili kronik iltihabı azaltır. Bazı bileşiklerin kanser karşıtı etkiye sahip olduğu ve zararlı hücrelerin büyümesini engellediği çalışılmıştır. Meyvenin eşit derecede sağlıklı ve lezzetli olan diğer kısımları


Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş - 6

İçi: Cennet hurmasının içi yumuşak, tatlı ve besin açısından yoğun. Bağışıklığı artıran, kolajen üretimini destekleyen ve yara iyileşmesini hızlandıran C vitamini açısından zengindir. İçi ayrıca kas fonksiyonunu, sinir sinyalizasyonunu ve elektrolit dengesini destekleyen temel bir mineral olan potasyum sağlar.

Çekirdek: Cennet hurmasının tohumları sert ve sindirilemez oldukları için yenilebilir değildir. Ancak bazı kültürlerde tıbbi amaçlar için kavrulur ve öğütülür. Eser miktarda faydalı bileşik içerirler ancak kabuk veya için besin yoğunluğuna uymazlar.


Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş - 7

Yapraklar: Hurma yaprakları kurutulur ve bitkisel çay yapmak için kullanılır. Hurma yaprakları yüksek düzeyde tanen, flavonoid ve C vitamini içerir ve bunlar sindirimi iyileştirme ve bağışıklık fonksiyonunu geliştirme gibi diğer sağlık yararlarını da sağlar.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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