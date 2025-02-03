Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş

İçi: Cennet hurmasının içi yumuşak, tatlı ve besin açısından yoğun. Bağışıklığı artıran, kolajen üretimini destekleyen ve yara iyileşmesini hızlandıran C vitamini açısından zengindir. İçi ayrıca kas fonksiyonunu, sinir sinyalizasyonunu ve elektrolit dengesini destekleyen temel bir mineral olan potasyum sağlar.



Çekirdek: Cennet hurmasının tohumları sert ve sindirilemez oldukları için yenilebilir değildir. Ancak bazı kültürlerde tıbbi amaçlar için kavrulur ve öğütülür. Eser miktarda faydalı bileşik içerirler ancak kabuk veya için besin yoğunluğuna uymazlar.





