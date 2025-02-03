Cennet hurmasının kabuğunu atıyor musunuz? Meğer en sağlıklı yeriymiş
Cennet hurması bir diğer adıyla Trabzon hurması, lif, vitamin ve antioksidanlarla dolu besleyici meyvelerdir. Flavonoidler ve polifenoller açısından zengin olan bu meyve, iltihap önleyici özellikler ve kalp hastalığı önleme dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı sunar. C vitamini açısından zengindir, çekirdekleri genellikle yenmez ve yaprakları sindirime olan faydaları için bitki çaylarında kullanılır.
Cennet hurması, temel besinler ve sağlık yararları ile dolu canlı, tatlı meyvelerdir. Meyvenin tamamı yenilebilirken, belirli kısımları daha yüksek konsantrasyonlarda faydalı bileşikler içerir. Hurmalar, lif, vitamin ve antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onları sağlıklı bir diyete harika bir katkı yapar.