Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş
Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Tatlı ve aromatik tadıyla severek tüketilen bu meyvenin bilinmeyen bir zararı da var. Cennet hurması genellikle çiğ olarak tüketiliyor ancak aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
Kış mevsimi geldiğinde pazar tezgahında yerini alan ve tatlı ve aromalı tadıyla severek tüketilen cennet hurması zengin besin değeriyle vücut için çok faydalı.