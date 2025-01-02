Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Tatlı ve aromatik tadıyla severek tüketilen bu meyvenin bilinmeyen bir zararı da var. Cennet hurması genellikle çiğ olarak tüketiliyor ancak aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 1

Kış mevsimi geldiğinde pazar tezgahında yerini alan ve tatlı ve aromalı tadıyla severek tüketilen cennet hurması zengin besin değeriyle vücut için çok faydalı.

SAĞLIK HABERLERİ

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 2

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan cennet hurması, A vitamini, lif, protein, potansyum ve beta karoten bakımından zengin bir meyve. Vücuda pek çok faydası olan bu şifalı meyvenin aşırı tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 3

Cennet hurması, Diospyros kaki adıyla bilinen, özellikle Asya kökenli bir meyve türüdür. Adını Türkçe'de "cennetin hurması" anlamına gelen isminden alır. Bu meyve, genellikle tatlı ve aromatik bir tada sahiptir ve olgunlaştığında turuncu-kırmızı bir renge bürünür.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 4

Cennet hurmasının birkaç farklı türü bulunur ve bunlar genellikle dokularına göre sınıflandırılır. Bazı türleri, olgunlaşmadan önce ağızda biraz buruk bir tat bırakabilirken, tamamen olgunlaşmış meyveler yumuşak, tatlı ve lezzetlidir. Bu meyve, çiğ olarak tüketilebildiği gibi, marmelat, jöle, tatlılar ve hatta içeceklerde de kullanılabilir.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 5

Cennet hurması aynı zamanda sağlık açısından da değerlidir. Yüksek miktarda lif, vitamin (özellikle A ve C vitaminleri) ve mineraller içerir. Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olabilir. Bu özellikler, cennet hurmasını hem lezzetli hem de besleyici bir meyve seçeneği yapar.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 6

Ancak zengin C vitamininin yanı sıra birçok mineral içeren, bol lifli cennet hurmasının olgunlaşmamış halinin çok fazla tüketmek mide ve sindirim kanallarında tıkanıklığa neden olabilir.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 7

Son yıllarda Türkiye’de de üretimi hızla artan ve önemli ihraç ürünlerinden biri haline gelen cennet hurması zengin C vitamininin yanı sıra birçok mineral içermesi ve lifli bir meyve olmasıyla çok fazla tercih edilmeye başlandı.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 8

Hem yaşı hem de kurusu büyük rağbet gören cennet hurmasının özellikle olgunlaşmamış olanlarının aşırı tüketiminde ise mide asidini etkileyerek sindirimin yapılamadığı ve vücutta yabancı cisim olarak tıkanıklıklara neden olduğu öğrenildi.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 9

CENNET HURMASI VÜCUTTA POSA OLUŞTURUYOR

Cennet hurması veya Trabzon hurması, Japon elması, persimmon diye bilinen meyve birçok ülkede bazı bölgelerde oldukça fazla üretilmekte ve tüketilmekte. Cennet hurmasının içinde Tannin ve shibuol diye bir madde var. Özellikle olgunlaşmamışında daha fazla ve olgunlaşmamışın aşırı tüketiminde veya olgun olanın da aşırı tüketiminde bu maddeler daha sonra vücudumuzda selüloz ve proteine dönüşerek midemizin içinde, sindirim kanalımızda, bağırsaklarımızda bir posa oluşturmakta. Yabancı bir cisim şeklini alıyor. Sindirilemeyen yabancı cisim. Bu madde bazen oldukça büyük miktarlara oluşabiliyor, birleşerek bağırsak tıkanıklıkları, midenin çıkış tıkanıklığı yapabiliyor. Hatta yeri geliyor bunlar endoskopi ile ya parçalanarak bir saatlik bir operasyonlar ya da parçalanamazsa ameliyatla alınması gerekiyor.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 10

TÜKETİRKEN AŞIRIYA KAÇMAMAK GEREKİYOR

Olgunlaşmamış cennet hurması yemek özellikle mide ameliyatı geçirmiş, mide asidinin azalmasına neden olabilecek diyabet hastalarında, bu mide asidinin azalmasına bağlı olarak bu çözülen maddeler daha fazla bir araya geliyor, sindirilemediği için de yabancı cisim reaksiyonu oluştururabilir. Hurmanın içinde bu maddeler olduğu için bunun kurutulmuşu da olsa, olgunlaşmışı olsa daha çok olmamışını yazıyor bu konuda araştırma yapan Çin ve Japon yayınlarında.

Cennet hurmasının kimsenin bilmediği zararı: Meğer 1 lokması bile zehre dönüşüyormuş - 11

Kurutulmuşunda da bu risk var. Çok aşırı tüketildiği zaman bu bir posa oluşturuyor. Kusma olabilir, karında şişlik, tuvaleti yapamama gibi şikayetler oluyor. Özellikle kabızlığı olan insanlarda bu ihtimal daha da artıyor. Diyabetik hastalar, mide operasyonu geçirenler, mide asidinin azalmasına neden olduğu için sindirim de yavaşladığından daha fazla risk altındalar. Uzmanlara göre cennet hurmasını aşırı tüketmemek ve çiğ yememek gerekiyor.


Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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