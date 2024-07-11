Cennet meyvesi olarak biliniyor| Türkiye dünya lideri! Kalsiyum, magnezyum, mineral kaynağı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar listesinde yer verilen kuru meyvelerde Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretim ve ihracatta dünya lideri konumunda. Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına başarılı bir giriş yaptıklarını, 2024 yılının ikinci yarısında da başarı çizgisini korumayı ve yılsonu için belirledikleri 1,8 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.