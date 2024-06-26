Çeşmenin başına gelen şişe şişe dolduruyor! Yeni keşfedilen şifalı kaynak suyu, şeker hastalığına iyi geldiğine inanılıyor
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyü yakınlarında Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından keşfedilen kaynak suyu, ferahlığı ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Suyun özellikle diyabet hastalığına iyi geldiğine inanan vatandaşlar, gelerek çeşmeden su alıyor.
Tokat'ın Niksar ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıağzı köyü yakınlarında Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından keşfedilen kaynak suyu, lezzetiyle dikkat çekiyor.