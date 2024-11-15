Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış

Örneğin, süt kalsiyum, protein ve D vitamini açısından zengindir ve bunlar cevizde önemli ölçüde bulunmaz. Bu nedenle cevizler, ekstra kalsiyum veya proteine ​​ihtiyaç duyan kişilere daha fazla fayda sağlamak için süte batırılır. Bu takviye, cevizlerin özellikle sporcular veya yaşlılar gibi daha yüksek protein gereksinimi olan kişilerde kemik sağlığını, kas gelişimini ve genel refahı desteklemesini sağlar. Örneğin, badem veya hindistan cevizi sütü kullanarak daha az şekerle farklı bir tat elde etmek için tatlandırılmış alternatifler ekleyebilirsiniz.



Sütte bekletilmiş cevizler, sütteki ekstra protein ve yağ nedeniyle sizi daha uzun süre tok tutabilir. Bu, öğünler arasında uzun bir boşluk olanlar gibi sürekli enerjiye ihtiyaç duyan kişiler için harika bir seçenek haline getirir. Cevizdeki sağlıklı yağlar, protein ve lif kombinasyonu, kan şekeri seviyelerini sabit tutar ve bu da istekleri ve enerji düşüşlerini azaltabilir.



