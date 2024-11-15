Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış

Cevizlerin besin değerleri, ıslatıldıklarında zirveye ulaşır. Birçok evde cevizleri diğer kuru meyvelerle birlikte bir gece suda bekletip sabahın erken saatlerinde tüketmek sağlıklı ve eski bir uygulamadır. Ancak cevizleri neye batırmak gerektiği her zaman merak edilen bir sorudur. Cevizleri suda bekletmek mi yoksa sütte bekletmek mi daha sağlıklı?

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 1

Cevizleri ıslatmak besin değerlerini artırabilir, ancak onları suya mı yoksa süte mi batırmak gerektiği belirli sağlık hedeflerine ve diyet ihtiyaçlarına bağlı olabilir.

Çiğ cevizler, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi temel minerallere bağlanan ve vücudun bu besinleri emme yeteneğini potansiyel olarak engelleyen bir bileşik olan fitik asit içerir.

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Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 2

Cevizleri ıslatarak, fitik asit içeriği azalır ve besinleri daha biyoyararlanabilir hale getirir ve sindirimi daha kolay olur.

Cevizler ayrıca ıslatılarak daha yumuşak hale gelir, dolayısıyla sindirim sistemi için daha yumuşak olur. Bunun dışında cevizler, bir kişinin beyni, kalbi ve genel sağlığı için iyi çalışan omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve proteinler içerir. Cevizleri suya batırmak enzimleri aktive etmeye yardımcı olur.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 3

Su, cevizler de dahil olmak üzere kuruyemişleri ıslatmanın geleneksel yöntemidir ve özellikle sindirilebilirliği artırırken kalorileri en aza indirmeyi hedefliyorsanız faydalıdır.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 4


Cevizleri suya batırmak, ekstra kalori veya madde eklemeden sindirilebilirliğe ve besin emilimine yardımcı olan enzimleri aktive etmeye yardımcı olur. Bu, beslenmeye minimalist, tam gıda yaklaşımını tercih edenler için mükemmel bir seçimdir. Su, cevizin doğal besin profiline müdahale etmez ve tüm orijinal faydalarını korur.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 5

Cevizleri suda bekleterek tüketmek kilo vermek isteyenler içinde ideal. Cevizler zaten sağlıklı yağlarla doludur, bu nedenle kalorisi kısıtlı diyet yapanlar için suya batırmak, cevizlerinizi süt gibi katkı maddelerinden kaynaklanan ekstra kalorilerden arınmış, en saf halleriyle yemenize yardımcı olacaktır.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 6


Cevizleri suya batırmak sindirimi kolaydır ve şişkinlik veya rahatsızlığa neden olma olasılığı daha düşüktür. Ayrıca laktoz intoleransı veya süt alerjisi olan kişiler için de uygundur, çünkü maddeden kaynaklanan bir yan reaksiyon tehdidi olmayacaktır.

Cevizleri suya batırmak, onları yaklaşık 4 ila 6 saat boyunca bir kaseye koymak kadar basittir. Daha sonra, sızmış olabilecek kalıntıları veya fitik asidi çıkarmak için ıslattıktan sonra iyice durulamanız gerekir.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 7

CEVİZ SÜTÜN İÇİNDE BEKLETİLİR Mİ?

Sütün içinde bekletilen ceviz, daha yumuşak hale gelir. Biraz daha lezzetli bir atıştırmalık isteyenler onları süte batırmayı tercih edebilir. Süt kendi başına sağlıklıdır; bu nedenle, cevizleri sütte bekletmek besin değerinin artmasına neden olur.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 8

Örneğin, süt kalsiyum, protein ve D vitamini açısından zengindir ve bunlar cevizde önemli ölçüde bulunmaz. Bu nedenle cevizler, ekstra kalsiyum veya proteine ​​ihtiyaç duyan kişilere daha fazla fayda sağlamak için süte batırılır. Bu takviye, cevizlerin özellikle sporcular veya yaşlılar gibi daha yüksek protein gereksinimi olan kişilerde kemik sağlığını, kas gelişimini ve genel refahı desteklemesini sağlar. Örneğin, badem veya hindistan cevizi sütü kullanarak daha az şekerle farklı bir tat elde etmek için tatlandırılmış alternatifler ekleyebilirsiniz.

Sütte bekletilmiş cevizler, sütteki ekstra protein ve yağ nedeniyle sizi daha uzun süre tok tutabilir. Bu, öğünler arasında uzun bir boşluk olanlar gibi sürekli enerjiye ihtiyaç duyan kişiler için harika bir seçenek haline getirir. Cevizdeki sağlıklı yağlar, protein ve lif kombinasyonu, kan şekeri seviyelerini sabit tutar ve bu da istekleri ve enerji düşüşlerini azaltabilir.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 9

Ancak, sütte bekletilmiş cevizler herkes için uygun olmayabilir. Laktoz intoleransı veya süte alerjisi olan kişiler bu yöntemden kaçınmalıdır. Laktoz intoleransınız varsa ancak yine de sütte bekletilmiş cevizlerin kremamsılığını istiyorsanız, bitki bazlı süt alternatifleri (badem, soya veya yulaf sütü gibi) kullanmak laktozsuz benzer bir doku sağlayabilir.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 10

Cevizleri süte batırmak için, suyla aynı işlemi izleyin ancak cevizlerin buzdolabında 4 ila 6 saat sütte beklemesine izin verin. Sütü daha sonra da tüketebilir, ceviz aroması ve besin açısından zengin, ferahlatıcı bir içecek haline getirebilirsiniz.

Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış - 11

HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?

Cevizleri suda veya sütte bekletmek arasındaki seçim, kişisel sağlık hedeflerinize ve diyet kısıtlamalarınıza bağlıdır.

Suda bekletilmiş cevizler daha iyi bir seçimdir. Çünkü ekstra kalori alımına neden olmazlar. Bu, cevizleri en basit haliyle yemenizi sağlar.

Sütte bekletilmiş cevizler ekstra kalsiyum, protein ve daha kremsi bir doku faydaları sunar ve bu da onları kemik sağlığını desteklemek isteyenler veya daha doyurucu bir atıştırmalık arayanlar için iyi bir seçenek haline getirir.

Suda bekletilmiş cevizler mideye daha nazik olma eğilimindedir ve laktoz intoleransı veya süt alerjisi olan kişiler için uygundur.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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