Cevizleri suda ya da süttü bekletince bakın ne oluyor? Meğer böyle bir etkisi varmış
Cevizlerin besin değerleri, ıslatıldıklarında zirveye ulaşır. Birçok evde cevizleri diğer kuru meyvelerle birlikte bir gece suda bekletip sabahın erken saatlerinde tüketmek sağlıklı ve eski bir uygulamadır. Ancak cevizleri neye batırmak gerektiği her zaman merak edilen bir sorudur. Cevizleri suda bekletmek mi yoksa sütte bekletmek mi daha sağlıklı?
Cevizleri ıslatmak besin değerlerini artırabilir, ancak onları suya mı yoksa süte mi batırmak gerektiği belirli sağlık hedeflerine ve diyet ihtiyaçlarına bağlı olabilir.
Çiğ cevizler, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi temel minerallere bağlanan ve vücudun bu besinleri emme yeteneğini potansiyel olarak engelleyen bir bileşik olan fitik asit içerir.