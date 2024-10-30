Chia tohumları göbek yağını eritir mi? 1 bardak suyla karıştırıp içen sonuca inanamıyor

Chia tohumları, düz bir karına ulaşmada önemli bir faktör olan sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Lifleri düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı sindirim, vücudun atıkları etkili bir şekilde işlemesine ve ortadan kaldırmasına yardımcı olur, bu da karın şişkinliğini azaltabilir ve karın bölgesini inceltebilir.



Chia tohumları, karbonhidrat, yağ ve proteinin dengeli bileşimi nedeniyle sabit enerji sağlar. Karın bölgesinde yağ birikmesine karşı çalışan egzersizler veya fiziksel aktiviteler sırasında dayanıklılığı artırır.