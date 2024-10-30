Chia tohumları göbek yağını eritir mi? 1 bardak suyla karıştırıp içen sonuca inanamıyor
Chia tohumları sağlığa pek çok faydasıyla biliniyor. "Süper gıda" olarak da bilinen chia tohumları kilo vermek isteyenler için de mucize bir yiyecek. Düzenli diyet, egzersiz ve diyet listesine eklenen chia tohumuyla inatçı göbek yağlarından daha kısa sürede kurtulabilirsiniz. İşte chia tohumunun sağlığa ve kilo vermeye katkıları
Chia tohumları besin açısından zengindir; kilo yönetimine yardımcı olan her türlü önemli vitamin, mineral ve antioksidan içerirler.