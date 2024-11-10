Chia tohumu kaç dakika suda bekletilir? Yıllardır aynı hata yapılıyordu

Islatıldığında, chia tohumlarının dış tabakası jel benzeri hale gelir ve vücudun besinlere erişmesini ve emmesini kolaylaştırır. Buna, ıslatıldıktan sonra daha kolay kullanılabilen omega-3 yağ asitleri, kalsiyum, magnezyum ve antioksidanlar dahildir.



Chia tohumları ağırlıklarının 10-12 katı kadar su emer ve bu da onları çok doyurucu hale getirir. Islatma, genişleme yeteneklerini artırarak tokluk hissini teşvik eder ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.



Kısa bir 10-15 dakikalık ıslatma, bu özelliği etkinleştirmek için yeterlidir ve chia tohumlarını kilo yönetimi için yararlı hale getirir.