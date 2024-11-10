Chia tohumu kaç dakika suda bekletilir? Yıllardır aynı hata yapılıyordu
Chia tohumu vücut için son derece sağlıklı bir besin. Besin değeri açısından zengin olan bu küçük tohumları suda bekletmek ve sonrasında tüketmek daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Yıllardır birçok kişi chia tohumlarını bir gece boyunca suda bekletmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak chia tohumlarının bu kadar uzun süre suyun içerisinde beklemesine gerek yok. Peki, Chia tohumlarını ne kadar süre suda bekletmeniz gerekir?
Besin değeri açısından zengin olan ve vücuda faydaları saymakla bitmeyen chia tohumlarını suda bekletip sonrasında tüketmek sindirimini kolay hale getirir. Ancak doğru bilinen bir yanlış var ki o da chia tohumlarını bir gece boyunca suda bekletmek. Chia tohumlarından çeşitli tariflerde işe yarayan jel benzeri bir kıvam elde etmek için onları 10-15 dakika kadar suda bekletebilirsiniz.