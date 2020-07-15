Chia tohumunun faydaları nelerdir? | Chia tohumu nasıl tüketilir?

15.07.2020 - 13:34
Bazı kanser türlerinden koruduğuna dair çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Düzenli chia tohumu tüketmenin diyabet riskini azalttığı da bilinmektedir.
İçinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korur ve yaşlanmayı geciktirir. Kolesterolü ayarlama ve tansiyonu düşürme gibi özellikler sayesinde kalp sağlığı için de yararlıdır.
Kemik sağlığı açısından da içinde bulunan kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosforun vücut tarafından işlenmesine yardımcıdır. Chia tohumu sütte yaklaşık beş kat daha fazla kalsiyum içerir.