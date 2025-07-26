Chikungunya virüsünün görüldüğü ülkeler: Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2005 benzeri bir küresel chikungunya salgınının yeniden yükselişte olduğuna dair acil uyarı yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kuluçka süresinin 2–7 gün olduğu belirtilen virüsün tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor. Peki, Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler? Chikungunya virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Chikungunya virüsünün görüldüğü ülkeler: Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler? - 1

Yeni salgın merkezleri Hindistan, Sri Lanka, Pakistan gibi Asya ülkeleri ile birlikte La Réunion, Mayotte ve Mauritius gibi Hint Okyanusu adaları olarak açıklandı. La Réunion'da 2025 başından bu yana 50 binden fazla vaka, Mayotte'de ise yüzlerce yerel bulaş gözlemlendi.Çin’in Guangdong eyaletindeki Foshan kenti, 25 Temmuz itibarıyla yaklaşık 4.000 vakaya ulaşarak kıta ölçeğinde ciddi bir salgın tehlikesi yarattı.

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Chikungunya virüsünün görüldüğü ülkeler: Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler? - 2

CHİKUNGUNYA NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Chikungunya Ateşi, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni olan Chikungunya virüsü, Togaviridaeailesinin Alphaviruscinsinde yer alır.
Chikungunya Ateşi, sıklıkla virüs ile enfekte olan Aedes aegypti ve Aedes albopictus cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşır.

Chikungunya virüsünün görüldüğü ülkeler: Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler? - 3

Chikungunya virüsü bulaşmış kişiler, viremi döneminde (kanda virüsün bulunduğu dönemdir, ilk semptomların ortaya çıkmasından itibaren 2-6 günlük süredir) Aedessivrisinekleri ile enfeksiyonu başka kişilere bulaştırabilirler.

Chikungunya virüsünün görüldüğü ülkeler: Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler? - 4

CHİKUNGUNYA BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın kuluçka süresi ortalama 4-8 gündür (minimum-maksimum süre 2-12 gün). En yaygın görülen belirtiler ateş ile birlikte görülen eklem ağrısıdır. Diğer yaygın belirtiler; kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve cilt döküntüsüdür. Eklem ağrısı genellikle birkaç gün sürer, ancak bazen birkaç ay ve yıllarca sürdüğü görülebilir. Nadiren göz, nörolojik, kalple ilişkili komplikasyonlar, gastrointestinal şikayetler görülebilir.

Chikungunya virüsünün görüldüğü ülkeler: Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler? - 5

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Chikungunya hastalığı Afrika, Asya, Avrupa, Hindistan ve Pasifik adalarında görülmektedir. 2013 yılı sonlarında Chikungunya Ateşi Amerika'da ilk kez Karayip Adaları'nda görülmüştür. Ülkemizde nadiren yurt dışı kaynaklı vakalar görülmektedir.

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