Chikungunya virüsünün görüldüğü ülkeler: Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler?

Yeni salgın merkezleri Hindistan, Sri Lanka, Pakistan gibi Asya ülkeleri ile birlikte La Réunion, Mayotte ve Mauritius gibi Hint Okyanusu adaları olarak açıklandı. La Réunion'da 2025 başından bu yana 50 binden fazla vaka, Mayotte'de ise yüzlerce yerel bulaş gözlemlendi.Çin’in Guangdong eyaletindeki Foshan kenti, 25 Temmuz itibarıyla yaklaşık 4.000 vakaya ulaşarak kıta ölçeğinde ciddi bir salgın tehlikesi yarattı.