Çiğ patates yemeli misiniz? Beslenme Uzmanları "sebzelerin kralı" olarak tanımlıyor
Patatesler çok yönlü ve yaygın olarak tüketilen sebzelerdir. Çiğ patatesler daha yüksek dirençli nişasta ve C vitamini gibi faydalar sunarken, sindirimi zor olabilir ve toksik bileşikler içerebilir. Sağlık uzmanları, sindirim sorunlarını ve olası toksisiteyi önlemek için patatesleri pişirmeyi öneriyor.
Patatesi "sebzelerin kralı" olarak adlandırmak öznel bir ifade olabilir ve kültürel, mutfak ve beslenme perspektiflerine göre değişebilir, ancak patatesler şüphesiz küresel olarak en yaygın tüketilen ve çok yönlü sebzelerden biridir.