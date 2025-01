Çiğ patates yemeli misiniz? Beslenme Uzmanları "sebzelerin kralı" olarak tanımlıyor

ABD Tarım Bakanlığı'nın gıda veritabanına göre, çiğ, orta boy bir kızıl patates yaklaşık 16 gram C vitamini içerir. Referans olarak, erkekler için önerilen günlük C vitamini miktarı 90 miligram, kadınlar için 75 mg ve hamile olanlar için 120 miligramdır. Bununla birlikte, C vitamini açısından çok daha yüksek birçok yiyecek seçeneği vardır: 100 gramlık bir lahana porsiyonu yaklaşık 93 mg, orta boy bir kivi yaklaşık 56 mg ve brokoli yaklaşık 51 mg içerir.



Consumer Health Digest için kayıtlı bir diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Shelley Balls'a göre, çiğ patatesler pişmiş patateslerden daha fazla C vitamini içerir. Ona göre, "Patates haşlandığında C vitamini içeriği %62 azalır. Patatesin fırınlanması, termal bozunma nedeniyle C vitamini içeriğini %35 azaltır."