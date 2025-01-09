Çiğ patates yemeli misiniz? Beslenme Uzmanları "sebzelerin kralı" olarak tanımlıyor

ÇİĞ PATATES YİYEBİLİR MİSİNİZ?

Teknik olarak, az miktarda çiğ patates yiyebilirsiniz, ancak sindirimi zor olabileceği ve büyük miktarlarda toksik olabilen solanin gibi bileşikler içerdiği için önerilmez; patatesleri yemeden önce pişirmek genellikle çok daha iyidir.



Çiğ patates yemenin önemli noktaları:



İdeal değil: Bir veya iki ısırık zarar vermeyebilirken, büyük miktarlarda çiğ patates yemek, yüksek nişasta içeriği ve lektin ve solanin varlığı nedeniyle şişkinlik, mide bulantısı ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.



Tat: Çiğ patatesler, çoğu insanın hoş bulmadığı acı, nişastalı bir tada sahiptir.



Yeşil veya filizlenmiş patatesler: Yeşil veya filizlenmiş çiğ patatesleri yemekten kaçının, çünkü bunlar daha yüksek seviyelerde solanin içerir ve bu da toksik olabilir.



Pişirmek en iyisidir: Patateslerin besinsel faydalarından yararlanmak için, yemeden önce iyice pişirmek en iyisidir.