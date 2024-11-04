Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor

azıları çiğ sütün daha fazla besin maddesini koruduğuna inanırken, pastörizasyonun faydalarının herhangi bir asgari besin kaybından çok daha ağır bastığına inanılmaktadır. Bu basit adım sayısız hayat kurtarmıştır ve süt güvenliğini sağlamada önemli olmaya devam etmektedir.



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