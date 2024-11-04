Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor
Çiğ süt tüketmenin genellikle sağlıklı olduğu düşünülür. Çiğ sütlerin içeriği doğal ve işlenmemiştir. Ancak çiğ süt içmenin bazı sağlık riskleri taşıdığını biliyor muydunuz? İnek, koyun veya keçilerden elde edilen pastörize edilmemiş süt, ciddi sağlık sorunlarına yol açan zararlı bakteri ve mikroplar taşıyabilir. Peki, çiğ süt içtiğinizde vücudunuzda ne olur?
Doğal içeriğiyle çiğ süt içmenin vücuda faydalı olduğunu düşünülür. Çiğ süt, kalsiyum ve yağda çözünen vitaminlerin daha iyi emilmesini sağlar. Ayrıca bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilecek proteinler içerir. Ancak çiğ süt tükemini bazı sağlık sorunlarına yol açabilir..