Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor

Çiğ süt tüketmenin genellikle sağlıklı olduğu düşünülür. Çiğ sütlerin içeriği doğal ve işlenmemiştir. Ancak çiğ süt içmenin bazı sağlık riskleri taşıdığını biliyor muydunuz? İnek, koyun veya keçilerden elde edilen pastörize edilmemiş süt, ciddi sağlık sorunlarına yol açan zararlı bakteri ve mikroplar taşıyabilir. Peki, çiğ süt içtiğinizde vücudunuzda ne olur?

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 1

Doğal içeriğiyle çiğ süt içmenin vücuda faydalı olduğunu düşünülür. Çiğ süt, kalsiyum ve yağda çözünen vitaminlerin daha iyi emilmesini sağlar. Ayrıca bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilecek proteinler içerir. Ancak çiğ süt tükemini bazı sağlık sorunlarına yol açabilir..

SAĞLIK HABERLERİ

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 2

İnek, koyun veya keçilerden elde edilen pastörize edilmemiş süt, ciddi sağlık sorunlarına yol açan zararlı bakteri ve mikroplar taşıyabilir.

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 3

Patojenleri öldüren bir ısıtma işlemi olan pastörizasyon, sütü içimi güvenli hale getirir. Ancak çiğ süt için bunu söyleyebilmek mümkün değil. İşte çiğ süt içmenin tehlikeli yan etkileri hakkında bilmeniz gerekenler

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 4

GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇAN ENFEKSİYONLAR

Çiğ süt, Salmonella, E. coli ve Campylobacter gibi zararlı bakterilerin bilinen bir taşıyıcısıdır ve bunların hepsi ciddi gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu mikropları tüketmek mide bulantısı, ishal, mide ağrısı ve ateşe neden olabilir.

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 5

Bu semptomlar sadece günlük yaşamı bozmakla kalmaz, aynı zamanda özellikle gençlerde ve yaşlı yetişkinlerde şiddetli olabilir. CDC'ye göre, çiğ süt gıda kaynaklı hastalıkların birden fazla salgınıyla ilişkilendirilmiştir.

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 6

HAMİLELER İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Hamile kadınlar, çiğ sütte de bulunan tehlikeli bakteri listeria'ya karşı savunmasızdır. Listeriosis olarak da bilinen Listeria enfeksiyonu, düşük, erken doğum gibi ciddi gebelik sorunlarına yol açabilir. Hamile kadınları çiğ sütten tamamen uzak durması gerekir. Çünkü bu virüs doğmamış çocuk üzerinde potansiyel olarak ölümcül etkilere sahip olabilir.

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

Bazı kişilerde daha sonra çiğ süt bakteriyel enfeksiyonları sonucu ciddi tıbbi rahatsızlıklar gelişebilir. Örneğin, Campylobacter, bağışıklık sisteminin sinirleri hedef aldığı nadir ancak tehlikeli bir hastalık olan Guillain-Barré sendromuna neden olabilir. Bu, sürekli bakım gerektiren felce yol açabilir. Gıda kaynaklı enfeksiyonların uzun vadeli sonuçları ciddi olabileceğinden çiğ süt içmek kesinlikle önerilmez.

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 8

ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLİ

Çocuklar, hala gelişmekte olan bağışıklık sistemleri nedeniyle çiğ süt tüketirken özellikle yüksek risk altındadır. Aslında, CDC, çiğ sütten kaynaklanan gıda kaynaklı hastalıkların özellikle çocukları ve gençleri etkilediğini bulmuştur. Küçük çocuklarda bakteriyel enfeksiyon belirtileri hızla artabilir ve genellikle hastaneye yatmayı gerektirebilir.

Bu riskler göz önüne alındığında, ebeveynler çocuklarına çiğ süt vermekten tamamen kaçınmalıdır, çünkü bu ciddi, yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabilir.

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 9

PASTÖRİZASYON NEDEN GEREKLİDİR?

Pastörizasyon, sütün zararlı bakterileri öldüren ve sütü tüketim için güvenli hale getiren belirli bir sıcaklığa kadar kaynatıldığı bir işlemdir. B

Çiğ süt içince vücudunuzda neler olur? Bu tehlikesini çok az kişi biliyor - 10

azıları çiğ sütün daha fazla besin maddesini koruduğuna inanırken, pastörizasyonun faydalarının herhangi bir asgari besin kaybından çok daha ağır bastığına inanılmaktadır. Bu basit adım sayısız hayat kurtarmıştır ve süt güvenliğini sağlamada önemli olmaya devam etmektedir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER