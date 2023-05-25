Çığır açacak gelişme: İnsan beyin hücreleri farelere nakledildi

Çalışmanın diğer yazarı, Dr. Jürgen Knoblich ise "İnsan beyni en korkunç hastalıklardan bazılarına ev sahipliği yapıyor ve biz onu çok iyi anlamıyoruz. Bulgularımız epilepsi gibi nörolojik hastalıklarla ilgili araştırmalar üzerinde etkisi olabilir." dedi.