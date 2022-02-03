Çığır açan çalışma: Corona virüslü tek bir burun damlacığına maruz kalmak Covid-19'a yakalanmak için yeterli

BURUN BOĞAZDAN DAHA FAZLA VİRAL YÜKE SAHİP

Çalışma, enfeksiyonun ilk olarak boğazda ortaya çıktığını ve corona virüsün bulaşıcılığının enfeksiyondan yaklaşık beş gün sonra zirveye ulaştığını gösterdi. Ayrıca, bu dönemde burnun boğazdan çok daha yüksek bir viral yüke sahip olduğunu buldu. Araştırmacılar, ayrıca yanal akış testlerinin bulaşıcı virüsün mevcut olup olmadığının güven verici bir şekilde güvenilir bir göstergesi olduğunu söyledi.