Çığır açan çalışma: Corona virüslü tek bir burun damlacığına maruz kalmak Covid-19'a yakalanmak için yeterli

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 11:30 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 11:59
İngiltere'!de Imperial College of London tarafından yapılan yeni bir çalışma, tek bir burun damlacığının bir insanı enfekte etmeye yeterli olduğunu gösterdi. Çalışma kapsamında, sağlıklı katılımcılar corona virüse maruz bırakıldı.
İnsanları enfeksiyonun tüm seyri boyunca ilk kez izleyen çalışma aynı zamanda, insanların tipik olarak çok hızlı bir şekilde semptomları geliştirdiğini (ortalama olarak, virüsle karşılaştıktan sonraki iki gün içinde) ve enfeksiyondan beş gün sonra en fazla bulaşıcı olduğunu buldu.
Çalışmanın baş yazarı olan Imperial College London'dan Prof. Dr. Christopher Chiu, “Araştırmamız, özellikle corona virüsün kısa kuluçka dönemi ve burundan aşırı derecede yüksek viral saçılımı hakkında çok ilginç klinik bilgiler ortaya koyuyor” dedi.
Bununla birlikte, Springer Nature'ın ön baskı sunucusunda yayınlanan bulgular, corona virüse karşı bağışıklığı olmayan 36 sağlıklı genç katılımcının sonuçlarını detaylandırdı. Gönüllüler, Londra'daki Royal Free hastanesinde izlendi ve ciddi semptomlar yaşamadı.
Çalışma, enfeksiyonun ilk olarak boğazda ortaya çıktığını ve corona virüsün bulaşıcılığının enfeksiyondan yaklaşık beş gün sonra zirveye ulaştığını gösterdi. Ayrıca, bu dönemde burnun boğazdan çok daha yüksek bir viral yüke sahip olduğunu buldu. Araştırmacılar, ayrıca yanal akış testlerinin bulaşıcı virüsün mevcut olup olmadığının güven verici bir şekilde güvenilir bir göstergesi olduğunu söyledi.
Chiu, "Genel olarak, yanal akış testlerinin bulaşıcı corona virüsün varlığı ile çok iyi bir şekilde ilişkili olduğunu bulduk. Bunun viral yayılmayı durdurmada büyük bir etkisi olacaktır” dedi.
Diğer taraftan, bilim insanları enfekte olan 18 kişiden hepsinin semptom geliştirip geliştirmediğine bakılmaksızın benzer viral yüklere sahip olduğunu ortaya çıkardı ve asemptomatik bulaşmanın rolünün altını çizdi.
Imperial College London'da bulaşıcı hastalıklar bölümü başkanı Prof. Dr. Wendy Barclayi şunları söyledi:
"Birçok insan etrafta dolaşırken virüs saçıyor ve farkında değil. Şaşırtıcı bir şekilde, enfekte olma eşiğini karşılamayanların bazılarının burunlarında ve boğazlarında tespit edilebilecek çok düşük virüs seviyeleri vardı. Bu da, astardaki bağışıklık aktivitesi tarafından görülen çok kısa ömürlü bir enfeksiyon yaşamış olabileceklerini düşündürdü.”
Öte yandan araştırmacıların, corona virüsle karşılaştıktan sonraki ilk saatler ve günlerde, bağışıklık tepkisinin en erken aşamasına benzersiz bir pencere açan daha fazla bulgu yayınlaması bekleniyor.
Ekip, denemenin, yeni nesil aşıların ve antiviral ilaçların gelişimini hızlandırmaya yardımcı olabilecek gelecekteki çalışmaların önünü açtığını söyledi.