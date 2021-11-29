Çığır açan çalışma: İnsan beyninden alınan bir parça ilk kez dışarıda 12 saat boyunca canlı tutuldu

Ölümcül hastalıklar için yeni ilaçlar ve tedavilerin bulunmasına yardımcı olacak çığır açan bir çalışmada, ilk kez bir petri kabında* bir santimetrelik insan beyninin bir parçası canlı tutuldu.

Petri kabı: Petri kabı, biyologların kültür hücreleri için kullandığı basit bir cam veya plastik silindir şeklinde, kapağı olan bir kaba deniliyor.