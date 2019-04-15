Birçok dermatolojik işlemin yaz aylarında yapılmasının tercih edilmediğini söyleyen Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün, bahar aylarının cildi yenilemek için iyi bir fırsat olduğunu belirterek önerilerini şöyle paylaşıyor:



Cildimizin güzel ve sağlıklı görünmesi için iyi bakım şart. Bunun da başlıca 4 yolu var. İşte o yollar: