Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları)

Yaş aldıkça iyileşmesi yavaşlayan yaraların bir sebebi de vücutta azalan kollajen üretimi. Vücuda yapılan ek kollajen takviyesi ve kollajen üretimini aktive edici takviyeler cildin yeniden yapılanmasını ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.

Kollajenin içinde bulunan bir aminoasit olan glisin mide asidi üretimini destekliyor, dolayısıyla yiyeceklerin daha iyi sindirilmesi sağlanıyor.

Cilt yapısını içten dışa destekleyen ve sıkılaştıran kollajen cilt altında şekilsizce yerleşen yağ dokusunun toparlanmasına yardımcı olabiliyor, sıkılaşan ciltte selülit görünümü azalıyor.