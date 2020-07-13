Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları)

Kolajen eklemler, kemikler, kas dokusu hatta cilt güzelliği için çok önemli. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancak kolajenin besinlerle de takviye edilmesi gerekiyor. Peki kolajen deposu besinler nelerdir?

ntv.com.tr 13.07.2020 - 16:06

Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 1

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biri. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancak 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor.

Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.

Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 2
İnsan vücudu, glisin ve prolin adlı iki aminoasidi bir araya getirerek kolajen proteininin öncüsü olan prokolajeni sentezler. Bu sentezin gerçekleştirilmesinde C vitamini de görev yapar. Dolayısıyla yeterli kolajen üretimi için C vitamininin en önemli kaynakları olan taze meyve ve sebzeler yeterli miktarda tüketilmelidir.
Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 3

KOLAJENİN FAYDALARI NELERDİR?

Cilt sağlığını geliştirir, derinin elastikiyetini arttırır, cilt kusurlarının önlenmesini ve iyileştirilmesini destekler. Kırışıklık oluşumunu azaltarak yaşlanmayı geciktirir.

Kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

Eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur, eklem iltihaplanmalarını önler.

Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 4

Kas kütlesinin korunması ve arttırılması üzerinde etkilidir.

Saç ve tırnak sağlığını geliştirir.

Yaşlanmanın cilt ve iskelet sistemi üzerindeki etkilerini hafifletir.

Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 5

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Kemiklerde yüksek oranda kolajen bulunduğundan kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik kaybının (osteopeni) önlenmesine katkıda bulunur.

Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 6
İnsan vücudunda en çok bulunan protein çeşidi olan kolajenin ana görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek.
Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 7

KOLAJENİN CİLDİMİZE ETKİLERİ

Kollajenin en önemli faydası: daha sıkı, kırışıklıkları azalmış ve genç bir cilt. Cilt yapısını bir arada tutan kollejen üretimi hızlandığında erken yaşlanma belirtilerinin ortadan kalkması ve sarkan cilt yapısının toparlanması asla bir mucize değil.

Kollajenin dokuları iyileştirme özelliği sadece cildin üst tabakalarında işe yaramıyor. İç dokularda da etksisini gösteren kollajenle damar esnekliğinin artması ve yapısının iyileşmesiyle daha kaliteli bir dolaşım sistemi ortaya çıkıyor ve kardiyovasküler sisteminiz daha sağlıklı bir forma kavuşuyor.
Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 8

Kolajen demek esneklik demek, buna eklemlerinizin de daha esnek olması dahil. Eklem mobilitesinden şikayetçi olanlar ve eklem rahatsızlıklarına sahip olanlar kollajenin esneklik sağlayıcı özelliğinin faydasını görebilir.

Kelliğe bir çözüm olsa da yaşlanma belirtilerinden incelen saçlar ve saç foliküllerine karşı kollajen güçlü bir müttefik olabilir. Saç köklerini ve foliküllerini uyarıp kalınlaştıran kollajen daha gür ve güçlü uzayan saçlar için başvurabileceğiniz bir destek.

Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 9

Yaş aldıkça iyileşmesi yavaşlayan yaraların bir sebebi de vücutta azalan kollajen üretimi. Vücuda yapılan ek kollajen takviyesi ve kollajen üretimini aktive edici takviyeler cildin yeniden yapılanmasını ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.

Kollajenin içinde bulunan bir aminoasit olan glisin mide asidi üretimini destekliyor, dolayısıyla yiyeceklerin daha iyi sindirilmesi sağlanıyor.

Cilt yapısını içten dışa destekleyen ve sıkılaştıran kollajen cilt altında şekilsizce yerleşen yağ dokusunun toparlanmasına yardımcı olabiliyor, sıkılaşan ciltte selülit görünümü azalıyor.

Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 10

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Kemik Suyu, balık, kırmızı et ve et ürünleri
Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 11
Kırmızı meyveler
Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 12
Sarımsak, kereviz, zeytin çeşitleri, tofu, soğan, pırasa, salatalık, muz gibi sülfür içeriği olan sebzeler ve meyveler 

Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 13
Fındık, fıstık, ceviz kolajen desteği konusunda beslenmede mutlaka bulundurulması gereken yemişlerdir.
Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları) - 14

Havuç, ıspanak, şalgam gibi A vitamini içeren besinler.

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