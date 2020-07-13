Cilt bakımında etkili olan kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir? (Kolajenin faydaları)

ntv.com.tr 13.07.2020 - 16:06
Kolajen vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biri. Vücutta doğal olarak bulunuyor ancak 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor.
Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.
Cilt sağlığını geliştirir, derinin elastikiyetini arttırır, cilt kusurlarının önlenmesini ve iyileştirilmesini destekler. Kırışıklık oluşumunu azaltarak yaşlanmayı geciktirir.
Kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.
Eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur, eklem iltihaplanmalarını önler.
Kas kütlesinin korunması ve arttırılması üzerinde etkilidir.
Saç ve tırnak sağlığını geliştirir.
Yaşlanmanın cilt ve iskelet sistemi üzerindeki etkilerini hafifletir.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Kemiklerde yüksek oranda kolajen bulunduğundan kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik kaybının (osteopeni) önlenmesine katkıda bulunur.
Kolajen demek esneklik demek, buna eklemlerinizin de daha esnek olması dahil. Eklem mobilitesinden şikayetçi olanlar ve eklem rahatsızlıklarına sahip olanlar kollajenin esneklik sağlayıcı özelliğinin faydasını görebilir.
Kelliğe bir çözüm olsa da yaşlanma belirtilerinden incelen saçlar ve saç foliküllerine karşı kollajen güçlü bir müttefik olabilir. Saç köklerini ve foliküllerini uyarıp kalınlaştıran kollajen daha gür ve güçlü uzayan saçlar için başvurabileceğiniz bir destek.
Yaş aldıkça iyileşmesi yavaşlayan yaraların bir sebebi de vücutta azalan kollajen üretimi. Vücuda yapılan ek kollajen takviyesi ve kollajen üretimini aktive edici takviyeler cildin yeniden yapılanmasını ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.
Kollajenin içinde bulunan bir aminoasit olan glisin mide asidi üretimini destekliyor, dolayısıyla yiyeceklerin daha iyi sindirilmesi sağlanıyor.
Cilt yapısını içten dışa destekleyen ve sıkılaştıran kollajen cilt altında şekilsizce yerleşen yağ dokusunun toparlanmasına yardımcı olabiliyor, sıkılaşan ciltte selülit görünümü azalıyor.
Havuç, ıspanak, şalgam gibi A vitamini içeren besinler.