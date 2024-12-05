Cilt kanseri "geliyorum" diyor: Bu 2 belirtiye dikkat!

Cilt kanseri, dünya genelinde en yaygın görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Erken teşhisle büyük ölçüde tedavi edilebilen cilt kanserinin az bilinen belirtileri ise gözden kaçabiliyor. Uzmanı gizli tehlikelere karşı cilt kanserinin az bilinen belirtilerini paylaştı. Küçük değişiklikleri fark etmenin hayatınızı kurtarabileceğini söyledi. İşte cilt kanserinin belirtileri.

Cilt kanseri "geliyorum" diyor: Bu 2 belirtiye dikkat! - 1

Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen cilt kanserinde, diğer hastalıklar gibi erken teşhis büyük önem taşıyor.

Ancak cilt kanserinin pek bilinmeyen bazı belirtileri gözden kaçabiliyor.

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Cilt kanseri "geliyorum" diyor: Bu 2 belirtiye dikkat! - 2

Cilt Kanseri Vakfı’na göre, ABD'de her beş kişiden biri yaşamı boyunca cilt kanserine yakalanıyor. Bu yaygın hastalığa erken müdahale büyük önem taşırken, Dr. Emily Alfonsi az bilinen semptomlara karşı uyarılarda bulundu.

Cilt kanseri "geliyorum" diyor: Bu 2 belirtiye dikkat! - 3

ÇATLAMIŞ DUDAKLARA DİKKAT

Dr. Alfonsi, özellikle kış aylarında sık görülen dudak çatlamalarının, tedaviye rağmen geçmiyorsa ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. “Kalıcı çatlaklar veya renk değişimleri, skuamöz hücreli karsinomun belirtisi olabilir” dedi.

*Skuamöz hücreli karsinomu, cildin orta ve dış katmanlarını oluşturan skuamöz hücrelerde gelişen yaygın bir cilt kanseri şeklidir.

Cilt kanseri "geliyorum" diyor: Bu 2 belirtiye dikkat! - 4

TIRNAKLARDAKİ DEĞİŞİMLER ÖNEMLİ İŞARET

Uzmana göre, tırnaklarda görülen koyu çizgiler veya düzensiz pigmentasyon ciddi bir uyarı olabilir. Dr. Alfonsi, bunun subungual melanomun belirtisi olabileceğini söyledi: “Bu tür kanser, genellikle ayak baş parmağında veya el baş parmağında görülür ve güneş maruziyetiyle doğrudan ilişkili değildir.”

*Subungual melanom, tırnak altlarında meydana gelen bir tür cilt kanseridir.

Cilt kanseri "geliyorum" diyor: Bu 2 belirtiye dikkat! - 5

"ZAMAN KAYBETMEDEN TIBBİ YARDIM ALINMALI"

Dr. Alfonsi, ciltte veya tırnaklardaki ince değişiklikleri fark etmenin erken teşhis için kritik önem taşıdığını söyledi.  Şüpheli bir durumda, zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Cilt kanseri "geliyorum" diyor: Bu 2 belirtiye dikkat! - 6

Erken tanı sayesinde, cilt kanserinin büyük oranda tedavi edilebildiğini belirten doktor, bu belirtileri göz ardı etmemenin hayati önem taşıdığını söyledi.

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