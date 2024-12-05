Cilt kanseri "geliyorum" diyor: Bu 2 belirtiye dikkat!
Cilt kanseri, dünya genelinde en yaygın görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Erken teşhisle büyük ölçüde tedavi edilebilen cilt kanserinin az bilinen belirtileri ise gözden kaçabiliyor. Uzmanı gizli tehlikelere karşı cilt kanserinin az bilinen belirtilerini paylaştı. Küçük değişiklikleri fark etmenin hayatınızı kurtarabileceğini söyledi. İşte cilt kanserinin belirtileri.
Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen cilt kanserinde, diğer hastalıklar gibi erken teşhis büyük önem taşıyor.
Ancak cilt kanserinin pek bilinmeyen bazı belirtileri gözden kaçabiliyor.