Cilt renginiz koyulaşıyor mu? Nedeni bu sağlık sorunu olabilir
Bağırsak sağlığı ile cilt görünümü arasında güçlü bir bağlantı vardır. Sağlıklı bir bağırsak cilt sağlığını iyileştirebilir ve cildinizdeki mat görünümü önleyebilir. Besin emilimi, iltihaplanma ve göz altındaki koyu halkalar gibi faktörler sindirim sağlığıyla yakından bağlantılıdır. Probiyotikler ve besinler açısından zengin bir diyet benimsemek hem bağırsak hem de cilt sağlığını iyileştirebilir.
Midenizin sadece yiyecekleri parçalamaktan sorumlu olduğuna inanmayın. Bağışıklık sistemimiz ve ruh halimiz, sindirim sistemimizdeki bir dizi bakteri ve diğer mikroorganizmadan etkilenir. Peki cildimizi de etkiliyor mu? Görünüşümüz ile bağırsak hislerimiz arasında bir bağlantı var mı?