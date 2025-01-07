Çin'de endişe yaratan HMPV virüsü: Covid kısıtlamaları geri mi dönüyor?

Çin'de solunum yolu virüsü vakalarında artış yaşandığına dair haberler, Covid-19 pandemisinin yaklaşık beş yıl önceki başlangıcını hatırlatıyor.

Ancak tıbbi uzmanlara göre, yüzeydeki benzerliklere rağmen bu durum çok farklı ve çok daha az endişe verici.

Çin'deki vakaların, doktorlar tarafından HMPV olarak bilinen insan metapnömovirüsü enfeksiyonları olduğu bildiriliyor.

İşte şimdiye kadar HMPV virüsüyle ilgili tüm bilinenler: