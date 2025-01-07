Çin'de endişe yaratan HMPV virüsü: Covid kısıtlamaları geri mi dönüyor?
Çin'de yayılan ve HMPV olarak bilinen insan metapnömovirüsünde vakaların artışıyla beraber akıllara Covid etkisi yaratıp yaratmayacağı geldi. İngiliz kaynaklara göre, vakaların artış gösterdiği bir ülkede Covid kısıtlamalarının yeniden uygulamaya koyulduğu iddia edildi. Peki bu enfeksiyonun belirtileri neler? Çinli yetkililer virüsle ilgili ne dedi? Dünya Sağlık Örgütü HMPV ile ilgili ne diyor? İşte virüs ile ilgili tüm bildiklerimiz...
Çin'de solunum yolu virüsü vakalarında artış yaşandığına dair haberler, Covid-19 pandemisinin yaklaşık beş yıl önceki başlangıcını hatırlatıyor.
Ancak tıbbi uzmanlara göre, yüzeydeki benzerliklere rağmen bu durum çok farklı ve çok daha az endişe verici.
Çin'deki vakaların, doktorlar tarafından HMPV olarak bilinen insan metapnömovirüsü enfeksiyonları olduğu bildiriliyor.
İşte şimdiye kadar HMPV virüsüyle ilgili tüm bilinenler: