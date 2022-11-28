Çin'de hayvanlardan insanlara bulaşabilen yeni bir virüs tespit edildi: BtSY2

COVİD-9'A NEDEN OLAN VİRÜSLE YAKIN AKRABA

Bilim insanları, Çin'in güneyindeki yarasalarda gizlendiği keşfedilen bir virüsün, insanlara bulaşma potansiyeli olan beş tehlikeli virüsten biri olduğunu söyledi. BtSY2 olarak adlandırılan virüsün, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu açıklandı.