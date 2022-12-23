Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu

Ülke genelindeki gösterilerin ardından ay başında katı "sıfır vaka" politikasında gevşetmeye giden Çin'de vaka sayıları artıyor. Bazı hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu, özellikle ateşli hastaların acil servisleri doldurduğu belirtiliyor.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 1

Hastaneye başvuran hastaların sayısı her geçen gün artıyor sağlık çalışanları yoğun talebe yetişmek için mücadele ediyor.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 2

Ülke genelindeki gösterilerin ardından katı sıfır vaka politikasının gevşetilmesi sonrasında Çin'de tablo kötüleşiyor.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 3

Toplum bağışıklığının olmaması nedeniyle Çin'de vaka artışı küresel endişeleri artırdı.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 4

Çin devlet televizyonu başkent Pekin'deki hastanelerin yoğun bakım servislerindeki kalabalığın görüntülerini yayınladı.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 5

Özellikle ateşli hastaların acil servisleri doldurduğu belirtiliyor.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 6

Acil servislerde baskının azaltılabilmesi için bazı birimler kritik durumdaki hastaların tedavisine ayrıldı.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 7

Şangay'da ise kentin 25 milyon nüfusunun yarısının gelecek hafta sonuna kadar enfekte olması bekleniyor.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 8

Çin'de son iki hafta içinde yeni vaka sayısındaki ani artış, ilaç stoklarında da azalmaya yol açtı. Çoğu eczanede ilaç kalmayınca halk çareyi ilaçlarını paylaşmakta buldu.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 9

Pekin sakinlerinin ilaçlarını, ihtiyacı olanlarla paylaşmak için mesajlaşma uygulamalarını kullandıkları bildirildi.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 10

İlaç firmalarının stokları artırmak için ekstra çalıştığı belirtiliyor.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 11

Pekin yönetimi son olarak 2 bin 966 yeni vaka bildirdi.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 12

Özellikle yaşlı nüfusta aşılama oranının düşük olması nedeniyle gelecek yıl Çin'de Coronavirüs kaynaklı can kaybının bir milyonu geçeceği tahmin ediliyor.

Çin'de vakalar artıyor: Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu - 13

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