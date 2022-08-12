Çin’de yeni alarm: Langya henipavirus (LayV) nedir, belirtileri nelerdir?

VİRÜSÜN GENETİK AKRABALARI

Bilim insanları, ayrıca LayV genomunu sıraladı ve bunun Hendra virüsü ve Nipah virüsünü de içeren zoonotik RNA virüslerinin bir kategorisi olan bir henipavirüs olduğunu belirledi.

Atları ve insanları etkileyen ve Avustralya kökenli olan Hendra virüsü ve Güneydoğu Asya'da hastalık salgınlarına neden olan Nipah virüsü, yüksek ölüm oranlarıyla ilişkilendirildi. LayV’nin en çok Çin'in güneyinde keşfedilen Mojiang virüsü ile yakından ilişkili olduğu aktarıldı.

Tüm bunların yanı sıra, bulaşıcı hastalıklar uzmanları, iklim krizinin ve doğanın tahribatının, "zoonotik yayılma" olarak bilinen olaylarda, virüslerin hayvanlardan insanlara bulaşma riskini artıracağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyorlar.