Çin'de yeni dalga endişesi

Son 24 saatte 2 bin 97 vaka kaydedildi, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Çin'den gelen günlük vaka istatistikleri şimdilik çok endişe verici gözükmese de uzmanlar bu konuda çok iyimser değil.
Zira vaka sayısındaki düşüş test sayısının azalmasıyla ilişkilendiriliyor.
Uzmanlar salgında kış aylarında 3 yeni dalga olacağını düşünüyor.
Şu an ilk dalganın yaşandığı, bu ilk dalganın Ocak ayı ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.
2. dalga 21 Ocak'taki Çin Yeni yılı öncesi ve sonrasında ülke genelinde milyonlarca kişinin seyahatiyle gerçekleşecek.
Salgında 3. dalga içinse Şubat ayı sonundan Mart ortasına kadar olan, insanların tatilden dönerek işbaşı yaptığı döneme işaret ediliyor.
Çin'in vaka ve can kayıplarını resmi istatistiklerde düşük gösterdiği iddia ediliyor.
Zira uluslararası haber ajansları başkent Pekin'de ölü yakma işlemlerinin yapıldığı krematoryumlarda ve cenazeevlerinde yoğunluk olduğu yönünde haberler servis ediyor.
ABD menşeili Wall Street Journal gazetesinin Pekin'deki bir krematoryumda çalışanla yaptığı mülakata dayandırdığı haberinde günde normalde 30 ile 40 cenazenin geldiği tesise, şu an için günlük yaklaşık 200 cenazenin geldiği bilgisi aktarıldı
Çin'de vaka ve ölümlerdeki yükselişin en önemli nedenlerinden biri olarak yalnızca yerli üretim aşıları kullanmaları gösteriliyor.
Batı menşeili MRNA teknolojisi kullanılan COVID-19 aşıları Çin'de uygulanmıyor.
Yerli aşılar özellikle omicron ve diğer yeni varyantlara karşı MRNA tabanlı aşılar kadar korumuyor.
Çin kendi MRNA tabanlı aşısını üretse de bu aşının da varyantlara karşı koruma konusunda batılı rakipleri kadar iyi olup olmadığı henüz bilinmiyor.