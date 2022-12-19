Çin'de yeni dalga endişesi

Yerli aşılar özellikle omicron ve diğer yeni varyantlara karşı MRNA tabanlı aşılar kadar korumuyor.



Çin kendi MRNA tabanlı aşısını üretse de bu aşının da varyantlara karşı koruma konusunda batılı rakipleri kadar iyi olup olmadığı henüz bilinmiyor.