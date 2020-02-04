Çin’de yeni tip corona virüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM HABERİ

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı.