Çin’de yeni tip corona virüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

NHC, ayrıca ülkede corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi.



Bununla birlikte NHC, üldeki can kaybının 414’ünün corona virüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522’ye yükseldiğini kaydetti.