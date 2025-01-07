Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı?
Çin'den yayılan İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) Hindistan'da iki insanda tespit edildi. Solunum yoluyla bulaştığı belirtilen bu virüsün genellikle çocukları etkilediği ve soğuk algınlığına benzer enfeksiyonlara neden olduğu kaydedildi. Peki Metapnömovirüsü Covid kadar bulaşıcı mı? Metapnömovirüsünün belirtileri neler? İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde Çin'de İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgınının hızla yayıldığı bildirilmişti.
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde iki İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) vakası tespit edilmesinin ardından, Karnataka hükümeti vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.