Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı?

HMPV BELİRTİLERİ

Karnataka hükümetinin açıklamasına göre HMPV, şu semptomlara neden oluyor:

Öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı gibi grip benzeri belirtiler.

Daha ciddi vakalarda, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde bronşit veya zatürreye yol açabilir.