Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı?

Çin'den yayılan İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) Hindistan'da iki insanda tespit edildi. Solunum yoluyla bulaştığı belirtilen bu virüsün genellikle çocukları etkilediği ve soğuk algınlığına benzer enfeksiyonlara neden olduğu kaydedildi. Peki Metapnömovirüsü Covid kadar bulaşıcı mı? Metapnömovirüsünün belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı? - 1

Geçtiğimiz günlerde Çin'de İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgınının hızla yayıldığı bildirilmişti.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde iki İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) vakası tespit edilmesinin ardından, Karnataka hükümeti vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

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Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı? - 2

COVID KADAR BULAŞICI MI?

Hükümet, virüsün Covid-19 kadar bulaşıcı olmadığını belirtti.

Karnataka Tıp Eğitimi Müdürlüğü, Bengaluru'da HMPV vakalarının bildirilmesinin ardından “Panik Yapmayın, Farkında Olun” başlıklı bir bilgilendirme yayımladı.

Karnataka hükümeti, bu solunum yoluyla bulaşan virüsün çoğunlukla çocukları etkilediğini ve soğuk algınlığına benzer enfeksiyonlara neden olduğunu vurguladı.

Ayrıca hastanelere, grip benzeri hastalıklar (ILI) ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu (SARI) vakalarını rapor etme talimatı verildi.

Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı? - 3

"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK"

Resmi açıklamada, "Hindistan hükümeti ve sağlık otoriteleri durumu yakından izliyor ve son verilere göre Hindistan'da HMPV vakalarında önemli bir artış olmadığını bildiriyor. Endişelenmeye gerek yok, ancak önleyici tedbirler alınması öneriliyor." ifadeleri kullanıldı. 

Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı? - 4

HMPV BELİRTİLERİ

Karnataka hükümetinin açıklamasına göre HMPV, şu semptomlara neden oluyor:

Öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı gibi grip benzeri belirtiler.

Daha ciddi vakalarda, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde bronşit veya zatürreye yol açabilir.

Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı? - 5

HMPV NASIL YAYILIR?

Resmi açıklamaya göre HMPV, şu yollarla bulaşır:

  • Solunum damlacıkları yoluyla.
  • Yakın kişisel temasla.
  • Virüsle kontamine olmuş yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlere temas edilmesiyle.
Çin'den yayılan metapnömovirüsü Hindistan'da görüldü: Covid kadar bulaşıcı mı? - 6

HMPV’NİN YAYILMASI NASIL ÖNLENİR?

Metapnömovirüsünün yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemler ise şöyle:

  • Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu kapatın.
  • Elleri sık sık sabunla yıkayın.
  • Belirtiler varsa halka açık yerlerden uzak durun
  • Mendil veya el bezlerini tekrar kullanmayın.
  • Hasta kişilerle yakın temastan kaçının.
  • Havlu ve çarşaf gibi kişisel eşyaları paylaşmayın.
  • Göz, burun ve ağza dokunmayı en aza indirin.
  • Kamuya açık yerlerde tükürmekten kaçının.
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