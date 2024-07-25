Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor

Yumurtalar inanılmaz derecede çok yönlüdür ve çok sayıda şekilde hazırlanabilir - haşlanmış, çırpılmış, haşlanmış veya fırınlanmış. Ayrıca yüksek kaliteli protein, vitamin ve minerallerin iyi bir kaynağıdır ve bu da onları her diyete harika bir katkı yapar.