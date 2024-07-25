Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor

Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan temel bir mineraldir. Bağışıklık hücrelerinin büyümesine ve çalışmasına yardımcı olduğu için enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar. Mikropları ve virüsleri vücudunuzdan uzaklaştırmak, bağışıklığı güçlendirmek için çinko açısından zengin yiyecekleri beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Bu 7 yiyecek, günlük çinko ihtiyacını karşılayabilen çinko açısından zengin gıdalar arasında yer alıyor.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 1

Erkeklerin günlük çinko ihtiyacı 11 gr ve kadınların ise 8 gr olarak biliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 2

Vücudun çinko ihtiyacını takviye ürünler yerine doğal besinlerden karşılayabilmeniz mümkün.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 3

İşte çinko açısından zengin besinlerin listesi...

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 4

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Balkabağı çekirdekleri harika bir çinko kaynağıdır. 30 gramlık bir porsiyon yaklaşık 2,2 mg çinko içerir. Bu çekirdekler çıtır çıtır, lezzetlidir ve diyetimize eklemesi kolaydır.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 5

Salatalara serpin, sabah yulafına ekleyin veya atıştırmalık olarak tüketin. Bu çekirdekler prostat sağlığını destekleyebilir ve hatta yüksek çinko içeriği ve diğer faydalı besin maddeleri nedeniyle diyabetin yönetilmesine yardımcı olabilir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 6

YULAF

Yulaf, suda pişirildiğinde bir fincan porsiyonda yaklaşık 2,3 mg çinko sağlayan başka bir mükemmel çinko kaynağıdır. Yulaf, çeşitli şekillerde tüketilebilen çok yönlü bir besindir .

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 7

İster sıcak bir kase yulaf ezmesi olarak, ister smoothielere eklenerek veya sağlıklı ikramlara pişirilerek. Sadece çinko açısından değil, aynı zamanda sindirim sağlığını destekleyen ve kolesterol seviyelerini düşürebilen lif açısından da zengindir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 8

KIRMIZI ET

Kırmızı et, yüksek çinko içeriğiyle bilinir. Tipik bir porsiyon günlük çinko ihtiyacımıza önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 9

Kırmızı et ayrıca kas büyümesini ve onarımını destekleyen protein ve temel amino asitler açısından da zengindir. Kalp sağlığını korumak için kırmızı eti dengeli tüketmek ve yağsız kesimleri seçmek önemlidir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 10

BAKLAGİLLER

Nohut, mercimek ve fasulye gibi baklagiller çinko bakımından zengindir. Örneğin, 100 gram pişmiş mercimek erkekler için günlük değerin %12'sini ve kadınlar için %16'sını sağlar.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 11

Baklagiller ayrıca lif, protein ve çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir ve bu da onları dengeli bir diyete mükemmel bir katkı haline getirir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 12

Baklagillerin düzenli tüketimi, sindirim sağlığının iyileşmesi ve kronik hastalık riskinin düşmesiyle ilişkilendirilmiştir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 13

SÜT ÜRÜNLERİ

Peynir ve süt gibi süt ürünleri, biyolojik olarak kullanılabilir çinkonun iyi bilinen kaynaklarıdır, yani vücudumuz bu ürünlerdeki çinkonun çoğunu emebilir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 14

Tek bir bardak (240 ml) tam yağlı süt, erkekler için günlük gereksinimlerin %9'unu ve kadınlar için %13'ünü içerir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 15

Süt ürünleri ayrıca kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum ve D vitamini sağlar. Diyetimize süt ürünleri eklemek genel sağlığı ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyebilir.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 16

YUMURTALAR

Yumurtalar dengeli miktarda çinko içerir, büyük bir yumurta erkekler için günlük gereksinimlerin %5'ini ve kadınlar için %7'sini karşılar.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 17

Yumurtalar inanılmaz derecede çok yönlüdür ve çok sayıda şekilde hazırlanabilir - haşlanmış, çırpılmış, haşlanmış veya fırınlanmış. Ayrıca yüksek kaliteli protein, vitamin ve minerallerin iyi bir kaynağıdır ve bu da onları her diyete harika bir katkı yapar.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 18

BİTTER ÇİKOLATA

Tatlı düşkünleri için bitter çikolata, çinko alımını artırmanın lezzetli bir yolunu sunar. %70-85 bitter çikolatadan oluşan 100 gramlık bir bar, 3,31 mg çinko içerir veya erkekler için günlük gereksinimin %30'u ve kadınlar için %41'i.

Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor - 19

Bitter çikolata çinko ve antioksidanlar açısından zengin olsa da kalori ve şeker açısından da yüksektir, bu nedenle ölçülü tüketilmelidir. Bağışıklık sisteminizi desteklerken isteklerinizi tatmin etmek için küçük bir parça bitter çikolatanın tadını çıkarın.

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