Çinko depolarını zirveye taşıyor! Bağışıklığı kaya gibi güçlendiriyormuş: Bir parçası vücutta bakteri, virüs, mikrop bırakmıyor
Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan temel bir mineraldir. Bağışıklık hücrelerinin büyümesine ve çalışmasına yardımcı olduğu için enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar. Mikropları ve virüsleri vücudunuzdan uzaklaştırmak, bağışıklığı güçlendirmek için çinko açısından zengin yiyecekleri beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Bu 7 yiyecek, günlük çinko ihtiyacını karşılayabilen çinko açısından zengin gıdalar arasında yer alıyor.
Erkeklerin günlük çinko ihtiyacı 11 gr ve kadınların ise 8 gr olarak biliyor.