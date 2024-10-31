Çinko ihtiyacının tamamını karşılıyor: Vücuttaki bakteri ve virüsleri uzaklaştıran besin

​BİTTER ÇİKOLATA

Tatlı düşkünleri için bitter çikolata, çinko alımını artırmanın lezzetli bir yolunu sunar. %70-%85 bitter çikolatadan oluşan 100 gramlık bir bar 3,31 mg çinko içerir veya erkekler için günlük gereksinimin %30'unu ve kadınlar için %41'ini karşılar. Bitter çikolata çinko ve antioksidanlar açısından zengin olsa da kalorisi ve şekeri de yüksektir, bu nedenle ölçülü tüketilmelidir. Bağışıklık sisteminizi desteklerken isteklerinizi gidermek için küçük bir parça bitter çikolatanın tadını çıkarın.



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