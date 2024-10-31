Çinko ihtiyacının tamamını karşılıyor: Vücuttaki bakteri ve virüsleri uzaklaştıran besin
Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan temel bir mineraldir. Güçlü bağışıklık hücrelerinin büyümesine ve çalışmasına yardımcı olduğu için enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar. Özellikle soğuk havalarla birlikte daha sık hastalanabilirsiniz. Ancak çinko zengini bu 7 besini tüketerek vücudunuzu bakteri ve virüslerden koruyabilirsiniz.
Sağlığımız için son derece önemli minerallerden biri olan çinko, vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gereken bir moleküldür. Bazı besinler çok güçlü çinko kaynaklarıdır ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.