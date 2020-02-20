Çinli bilim insanından yeni tip corona virüsünün kalıcı olabileceği uyarısı (Corona virüsünde son durum)

Corona virüsü yayılmaya ve can almaya devam ediyor. İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi. Güney Kore'de ilk kez yeni tip corona virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bununla birlikte, Çinli bilim insanı Vang Çın, Covid-19'un grip gibi kalıcı bir hastalık olabileceği uyarısında bulundu. Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 100'ü aştı. İşte son durum...

NTV Haber - Anadolu Ajansı 20.02.2020 - 16:01





Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ding Şiangyang, 10’u ülkenin Covid-19 salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, 29 yabancıda corona virüsü saptandığını açıkladı. Bu kişilerden 2’sinin yaşamını yitirdiğini, 9’unun karantina altına alındığını belirten Ding, 18’nin ise iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Ding, Çin hükümetinin yabancı ülke vatandaşlarının güvenliğine ve hayatlarına büyük önem verdiğine dikkati çekerek, "Yeni corona virüsü bulaşan tüm yabancılar, zamanında ve etkili şekilde tedavi ediliyor" ifadelerini kullandı. Ding, söz konusu kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120’ye, kesinleşen Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 864’ünün durumu ciddi, 74 bin 576’ya yükseldiği bildirilmişti.





ÇİNLİ BİLİM İNSANINDAN UYARI South China Morning Post'un haberine göre, Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) konuşan Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Vang, Covid-19'un kalıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Virüsün kontrol altına alınmasındaki temel girişimin bilimsel araştırmalar olması gerektiğini vurgulayan Vang, "Covid-19, grip gibi uzun süreli bir hastalık olabilir" dedi.

Vang, Covid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti. Çin'de Covid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını aktardı. Salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip corona virüsünün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.

ÇİN DIŞINDA CAN KAYBI YÜKSELİYOR Güney Kore'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıkladı.

Zatürre tedavisi görürken yaşamını yitiren söz konusu kişinin ölümünden sonra covid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Güney Kore'de, 53 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla virüs bulaşan kişi sayısının 104'e çıktığı ülkede, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Daegu'da Belediye Başkanı Kwon Young-jin, şehirdeki 2,5 milyon kişiye, virüsün yayılmasını engellemek için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.





Kwon, halktan kapalı mekanlarda maske takmalarını istedi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, 53 yeni vakadan 51'inin Daegu'da, 2'sinin başkent Seul'de tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Daegu'da tespit edilen son vakalardan 23'ünün, virüsü taşıdığı salı günü doğrulanan 61 yaşındaki Güney Koreli bir kadının daha önce şehirde katıldığı kilise ayininde bulunduğu belirtildi. Yetkililer, söz konusu kadının 9 ve 16 Şubat'ta ayinlere katıldığını ve bu nedenle virüsü taşıyan daha fazla kişi olmasından endişe edildiğini ifade etti.

Diğer yandan, söz konusu kadının ülkede virüsün tespit edildiği 31. hasta olduğu ve ayın başında Cheongdo'ya gittiği aktarılan açıklamada, Cheongdo'daki bir hastanede doğrulanan 2 vaka ile bu kadının bir ilişkisi olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi. Deagu'da eğitime bir hafta süreyle ara verildi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.



Yeni tip corona virüs , kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.

İRAN'DA İKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN BİRİ DOKTOR 3 KİŞİDE CORONA TEŞHİSİ İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

RUHANİ'NİN TALİMATIYLA MÜCADELE MERKEZİ OLUŞTURULDU Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi" dedi. Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti. İ2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani'nin talimatıyla oluşturulan Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezine Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti.

BAŞHEKİM DE HAYATINI KAYBETTİ Çin Devlet Televizyonu; Wuhan hastanesi başhekimi doktor Liu Zhiming'in virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.



Doktor Zhiming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.



Çinli doktor da Corona virüs ile mücadelede üst düzey bir çaba gösteriyordu. Doktor Zhiming, virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık personelİ değil. Şubat ayı başında Corona virüsü dünyaya duyuran doktor Li Wenliang, geçtiğimiz perşembe günü de Hubei eyaletindeki Ezhou şehrinde bir hastanenin eski müdürü Xu Depu virüse bağlı nedenlerle yaşamını yitirmişti.

GUTERRES: RİSK ÇOK BÜYÜK Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.



Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

AŞI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor. Hayati tehlikenin özellikle yaşlılar için daha fazla olduğu belirtiliyor. Ayrıca yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Ancak uzmanlara göre, hastalığın yayılmasının yavaşladığını söylemek için erken.

GEMİDE İKİ ÖLÜM Japonya'da 3 Şubat'tan bu yana karantina altında tutulan gemide, virüslü iki yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Reuters haber ajansının Japon NHK kanalına dayandırdığı habere göre, biri kadın diğeri erkek iki yolcu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren iki kişinin de 80 yaşlarında olduğu açıklandı. Geçtiğimiz gün, yaklaşık 3 bin 700 kişinin bulunduğu dev yolcu gemisinde tahliyeler başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri sağlıklı vatandaşlarını gemiden tahliye etmişti.