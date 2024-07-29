Çinliler asırlardır bu yöntemi kullanıyor! Yemekleri böyle pişirmek damar tıkanıklığını önlüyor: Hastalıklara karşı güç bariyeri oluşturuyor
Buhar, hassas bir pişirme biçimidir ve eski zamanlardan beri Yunanistan ve Çin'de uzun bir geçmişi vardır. Buharda pişirme, yiyeceklerin besin değerlerini azaltabilecek ve kötü yağlar ekleyebilecek kızartma veya kaynatma gibi yöntemlerin aksine parlak renklerini, yumuşak dokusunu ve önemli besin içeriğini korur. Buna ek olarak, buhar yiyecekleri eşit ve nazikçe pişirir, böylece lezzetini ve besin değerlerini korur. Yemek hazırlamanın bazı yolları sağlık sorunlarına yol açabilir; örneğin, sıklıkla kızarmış yiyecekler yiyen kişilerin %55'inin, ara sıra yiyenlere göre tip 2 diyabet geliştirme olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğu keşfedildi. Bu, pişirme yöntemlerinin genel sağlık açısından önemini vurgular. Buharda pişirilmiş yiyeceklerin çeşitli sağlık yararlarını inceleyelim.
Buharda pişirmenin kritik avantajlarından biri, TAC, karotenoidler, glukozinolatlar, sülforan, folat ve fitokimyasallar gibi yararlı besinleri daha uzun süre korumasıdır.
Diğer pişirme yöntemleri yağ veya yüksek ısı kullanırken, buharda pişirme, düşük ısı ve hassas buhar kullanarak yiyecekleri pişirir.
Hiçbir işlem yapılmadığı için yiyecekler önemli miktarda vitamin, mineral ve enzimi korur. Bu, vücudunuzun bu zorunlu takviyeleri özümseme kapasitesini teşvik eder ve en üst düzeyde çalışmasını sağlar.