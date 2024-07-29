Çinliler asırlardır bu yöntemi kullanıyor! Yemekleri böyle pişirmek damar tıkanıklığını önlüyor: Hastalıklara karşı güç bariyeri oluşturuyor

CİLDİ IŞIL IŞIL YAPAR

Buharda pişirilmiş sebzeler harika bir cilt için süper besinlerdir. Sistemlerimizi zararlı serbest radikallerden koruyan antioksidanlar adı verilen hayati bileşikler içerirler.

Bu serbest radikaller cilt hücrelerine zarar verebilir ve bu da erken yaşlanmaya ve kırışıklıklara neden olur. Antioksidanlar serbest radikalleri temizleyerek cildin gençleşmesine ve korunmasına yardımcı olur.

Ayrıca, buharda pişirilmiş sebzeler kolajen oluşumu için oldukça önemli olan C vitamini açısından zengindir. Kolajen, cildin esnekliğini ve yapısını sağlam tutmak için gereklidir.

Diyetinize bol miktarda buharda pişirilmiş sebze eklemek genç ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir.