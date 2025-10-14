Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor

Çin hurması olarak da bilinen hünnap, Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini aldı. Sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken hünnap büyük ilgi görüyor.

Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor - 1

Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnap büyük ilgi görüyor.

Diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarının yanı sıra çeşitli kanser türlerinin iyileşme sürecine olumlu etkileri olduğu bilinen hünnap, kentteki semt pazarlarında kilosu 80 ile 120 lira arasında satılıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor - 2

Semt pazarlarında hünnap satışı yapan İsmail ve Kadir Zengin, hünnap üretiminin özellikle Simav ilçesinde yoğun şekilde yapıldığını belirtti. İsmail Zengin, "Simav hünnapı başta şeker hastalığı olmak üzere birçok rahatsızlığa şifa oluyor. Her yıl talep artıyor, bu da bizi üretim konusunda daha fazla teşvik ediyor" dedi.

Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor - 3

Vatandaşlar da sonbaharda bol bol hünnap tükettiklerini ifade etti.

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında öne çıkan hünnap, hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çekiyor.

Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor - 4

Hünnap, “Çin hurması” olarak da bilinen ve genellikle küçük, yuvarlak veya oval formda olan bir meyvedir. Tatlı bir aromaya sahip olan bu meyve, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak da uzun süre saklanabiliyor. Hünnapın tarihi, binlerce yıl öncesine, özellikle Çin ve Orta Asya medeniyetlerine dayanıyor.

HÜNNAP NEREDE YETİŞİYOR?

Aslen Çin’e özgü olan hünnap, günümüzde Orta Asya, Kore, Japonya ve Türkiye’nin güney bölgelerinde de yetiştiriliyor. Türkiye’de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ılıman iklim, hünnap yetiştiriciliği için elverişli koşullar sağlıyor. Hünnap ağaçları, sıcak yazlar ve ılıman kışlar ile iyi uyum sağlıyor.

Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor - 5

VÜCUDA FAYDASI VAR

Uzmanlar, hünnapın sağlığa birçok faydası olduğuna dikkat çekiyor:

Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini açısından zengin olan hünnap, vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.

Sindirim sistemine iyi gelir: Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor ve bağırsak sağlığını destekliyor.

Antioksidan kaynağıdır: Hücrelerin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olabilecek flavonoid ve polifenoller içeriyor.

Stres ve yorgunluğu azaltabilir: Geleneksel tıpta, hünnapın sinir sistemini yatıştırıcı etkileri olduğuna inanılıyor.

Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor - 6

Hünnap, doğal tatlılık arayanlar için hem lezzetli bir alternatif hem de sağlığı destekleyen bir besin olarak öne çıkıyor.

Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor - 7

Özellikle kuru olarak tüketildiğinde uzun süreli enerji sağlayan bir atıştırmalık olarak da tercih edilebiliyor.


Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor - 8

Uzmanlar, hünnapı dengeli bir diyetin parçası olarak tüketmenin sağlık açısından faydalı olabileceğini vurguluyor. Ancak her doğal besinde olduğu gibi, aşırı tüketimden kaçınılması öneriliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER