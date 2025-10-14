Çinlilerin şifa kaynağı, kilosu 120 lira: Tezgahta yerini aldı; Kanser, şeker ve karaciğere iyi geliyor
Çin hurması olarak da bilinen hünnap, Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini aldı. Sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken hünnap büyük ilgi görüyor.
Kütahya'da pazar tezgahlarında yerini alan hünnap büyük ilgi görüyor.
Diyabet ve karaciğer rahatsızlıklarının yanı sıra çeşitli kanser türlerinin iyileşme sürecine olumlu etkileri olduğu bilinen hünnap, kentteki semt pazarlarında kilosu 80 ile 120 lira arasında satılıyor.