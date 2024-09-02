"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş

Bebekken ya da çocukluk döneminde saç renginiz daha açık tonlarda ya da sarı renkte olabilir. Zaman geçtikçe saçlarınız koyulaşabilir. Genellikle "ben küçükken sarışındım" cümlesini çok duyarız. Çocukluk fotoğraflarınıza baktığınızda saçlarınızdaki gözle görülür farkı görürsünüz. Saçlarınızın zamanla değişmesinin ve renginin koyulaşmasının bir nedeni var.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 1

Saçlarınz genellikle yaşınızın ilerlemesiyle birlikte beyazlar. Bu döneme kadar herkes saç renginin aynı kaldığını düşünür. Ancak gerçek böyle değil.

SAĞLIK HABERLERİ

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 2

Genellikle toplumda "ben çocukken sarışındım" cümlesini en az 1 kişiden duyarsınız ya da sizin saçlarınız da küçükken daha açık tonlarda olabilir. Çocukluk fotoğraflarınıza baktığınızda zaman içinde olan değişimi daha net görürsünüz. Çünkü yaşınız ilerledikçe saçlarınız daha koyu bir renk almıştır. Saçlarınızın yaşınızın ilerlemesiyle birlikte değişmesinin pek çok nedeni var.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 3

Genetik faktörler bu değişimin birinci nedeni olarak kabul edilir. Saç renginizdeki değişiklikler; saç, cilt ve göz rengini belirleyen farklı pigment türlerinin genel adı olan 'melanin' isimli pigmentten kaynaklanır. Saç renginden sorumlu pigmentlere ise 'eumelanin' ve 'pheomelanin' denir.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 4

Eumelanin saçınızın rengini belirleyen bir pigmenttir. Eumelanin fazla olması saç tonunuzun daha koyu olacağı anlamına gelir. Feomelanin ise saçınızın 'sıcaklığını' belirler. Örneğin kızıl saçlarda bu pigment daha fazla bulunur. Eumelanin ve feomelanin kombinasyonu sizin doğal saç renginizi oluşturur.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 5

Vücudun üretmiş olduğu melanin miktarını genlerimiz belirler. Ancak, yaş küçükken tüm genler aktifleştirilmemiştir ve bu durum da saç tonun gençken daha farklı görünmesine sebep olur. Yaş ilerledikçe bu genler aktifleşir. Bu da daha fazla eumelanin üretilmesine neden olur. Bunun sonucunda ise saçlarınız eskiden olduğundan birkaç ton daha koyu görünür.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 6

Saç renginizin zamanla koyulaşmasının pek çok nedeni var;

İnsanlar yaşlandıkça, melanositler daha az melanin üretir ve bu durum da pigmentler azalmaya başlar. Bu durum da saçın doğal renginin eskisinden daha gri ve koyu görünmesine sebep olur.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 7

Herkesin aynı dönemde saçının koyulaşması mümkün değildir. Koyulaşma süreci kişiden kişiye değişiklik gösterir ve genetik faktörlerden etkilenir.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 8


Güneş ışığına fazla miktarda maruz kalırsanız saç renginiz koyulaşabilir. Güneşte bulunan UV ışınları saça nüfus eder ve melanini parçalayarak saç pigmentini etkiler. Parçalanmış melanin, saç rengini koyulaştırma özelliğine sahiptir.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 9

Genetik faktörlerde saçın koyulaşmasını ve koyulaşma hızını beliler. Bazı insanların yaşlandıkça saçlarının hızlı bir şekilde koyulaşmasına sahip genetikleri vardır. Genetik faktörlerin saç köklerinde ki melanin üretimini etkileme ihtimali vardır.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 10

Hamilelik, ergenlik veya menopoz gibi bazı süreçlerde hormonlarda değişiklik yaşanabilir. Hormon seviyelerinin değişmesi melanini etkiler. Saç renginde koyulaşma ve azalma gibi etkiler gözükebilir.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 11

SAÇ RENGİNİZİN KOYULAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Şapka kullanarak ve UV ışınlarından koruyan bakım ürünlerini kullanarak güneşin zararlı ışınlarından saçlarınızı koruyun. Melanin parçalanmasını önleyerek saçlarınızın daha hızlı koyulaşmasını engelleyebilirsiniz.

Saçınıza düzenli olarak saç kremleri ve maskeleri ile bakım yapmak, saç sağlığını korumaya ve nemlendirmeye destek olur. Bakımlı saçların koyulaşma süreci daha yavaştır.

Saçlarınızı şekillendirirken kullandığınız aletlerin aşırı ısıda olması saça zarar verebilir ve saçın koyulaşmasına katkıda bulunabilir. Isı ile saçınızı şekillendirmeyi azaltın ve saçınızı fazla ısıdan korumak için ısı koruyucu spreyleri saçınıza uygulayın.

"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş - 12

MELANİN AZALMASI SAÇLARIN BEYAZLAMASINA NEDEN OLUR

Yaş ilerledikçe saç renginin değişmesi oldukça yaygındır. Bunun nedeni, saç foliküllerinin içindeki pigment üreticisi hücrelerin (melanositler) zamanla azalmasıdır. Saç rengini belirleyen pigmentler olan melanin, yaşlandıkça azalır ve bu da saçın beyazlamasına veya griye dönmesine neden olabilir.

Genetik faktörler, saç renginin ne zaman ve ne hızda değişeceğini etkileyebilir. Ayrıca, saç rengindeki değişiklikler kişinin genel sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve çevresel etmenler gibi diğer faktörlerden de etkilenebilir.

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