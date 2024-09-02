"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş
Bebekken ya da çocukluk döneminde saç renginiz daha açık tonlarda ya da sarı renkte olabilir. Zaman geçtikçe saçlarınız koyulaşabilir. Genellikle "ben küçükken sarışındım" cümlesini çok duyarız. Çocukluk fotoğraflarınıza baktığınızda saçlarınızdaki gözle görülür farkı görürsünüz. Saçlarınızın zamanla değişmesinin ve renginin koyulaşmasının bir nedeni var.
Saçlarınz genellikle yaşınızın ilerlemesiyle birlikte beyazlar. Bu döneme kadar herkes saç renginin aynı kaldığını düşünür. Ancak gerçek böyle değil.