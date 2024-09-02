"Çocukken sarışındım" diyenler dikkat! Saç renginizin zamanla değişmesinin nedeni buymuş

SAÇ RENGİNİZİN KOYULAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Şapka kullanarak ve UV ışınlarından koruyan bakım ürünlerini kullanarak güneşin zararlı ışınlarından saçlarınızı koruyun. Melanin parçalanmasını önleyerek saçlarınızın daha hızlı koyulaşmasını engelleyebilirsiniz.



Saçınıza düzenli olarak saç kremleri ve maskeleri ile bakım yapmak, saç sağlığını korumaya ve nemlendirmeye destek olur. Bakımlı saçların koyulaşma süreci daha yavaştır.

Saçlarınızı şekillendirirken kullandığınız aletlerin aşırı ısıda olması saça zarar verebilir ve saçın koyulaşmasına katkıda bulunabilir. Isı ile saçınızı şekillendirmeyi azaltın ve saçınızı fazla ısıdan korumak için ısı koruyucu spreyleri saçınıza uygulayın.