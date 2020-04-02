Çocuklar ve corona virüs hakkında bilinmesi gereken her şey

ÇOCUKLARA CORONA VİRÜS BULAŞABİLİR Mİ?

Evet. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, corona virüs çocuklara da bulaşabilir ve onlar da Covid-19 belirtileri gösterebilir.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden elde edilen verilerde , 20 Şubat’a kadar kaydedilen 72 bin 314 Covid-19 vakasının % 2'sini 19 yaş altı grubun oluşturduğu görülüyor. ABD’de yapılan 508 hastayı kapsayan bir araştırmada ise corona virüs nedeniyle hayatıını kaybeden hiçbir çocuğun bulunmadığı ve çocuklarının hasta grubun yüzde birinden azını oluşturduğu aktarıldı.