Çocuklar ve corona virüs hakkında bilinmesi gereken her şey

ntv.com.tr 02.04.2020 - 16:15
Girişimci Elon Musk tarafından yakın zamanda atılan ve çocukların yeni tip corona virüse karşı bağışıklığı olduğunu iddia eden tweeti birçok tartışmayı da bereberinde getirdi. Bununla birlikte şu ana kadar yapılan araştırmalarda corona virüsün yaşlılarda ciddi ve ölümcül bir hastalığa neden olabilirken, çocuklarda kritik hastalıklara yakalanma oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya konuldu.
Diğer taraftan, çocuk ve gençlerin virüsten ciddi şekilde etkilendiğine dair birkaç araştırma bulunuyor. Belçika'da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun ve İngiltere'de 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu corona virüsün Avrupa'daki en genç kurbanları oldu. Çin'de ise 14 yaşında bir çocuğun da corona virüs bulaştıktan sonra öldüğü bildirildi.
BBC Future, corona virüs nedeniyle endişeleri artan ebeveynlerin sorularını sağlık uzmanlarına aktardı.
Evet. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, corona virüs çocuklara da bulaşabilir ve onlar da Covid-19 belirtileri gösterebilir.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden elde edilen verilerde , 20 Şubat’a kadar kaydedilen 72 bin 314 Covid-19 vakasının % 2'sini 19 yaş altı grubun oluşturduğu görülüyor. ABD’de yapılan 508 hastayı kapsayan bir araştırmada ise corona virüs nedeniyle hayatıını kaybeden hiçbir çocuğun bulunmadığı ve çocuklarının hasta grubun yüzde birinden azını oluşturduğu aktarıldı.
Oxford Üniversitesi Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard, “Küresel literatürde, immünosüpresif veya kanser gibi çok ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan çocukların bile corona virüsten yetişkinlerden, özellikle yaşlılardan çok daha az etkilendiği dikkate değer bir gözlemdir. Genel olarak, Covid-19'lu çocuklar yetişkinlerden daha hafif semptomlar yaşarlar” açıklamasını yaptı.
Southampton Üniversitesi'nde çocuk doktoru olan Graham Roberts şöyle açıklıyor: “Çocuklar Covid-19 nedeniyle üst solunum yollarından (burun, ağız ve boğazlar) ağırlıklı olarak etkileniyor. Bu nedenle alt solunum yollarına, yani akciğerlere erişmek ve yetişkin hastalarda gördüğümüz pnömoni ve hayatı tehdit eden Sars bulguları onlarda sıklıkla rastlanılmıyor.”
Öte yandan, Çin’de yapılan bir araştırmada nefes darlığı, Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve şokla birlikte şiddetli veya kritik Covid-19 hastalığı geliştirmeye devam eden çocukların oranının Çinli yetişkinlerden özellikle kronik olan yaşlı yetişkinlerden çok daha düşük olduğu belirtildi.
Southampton Hastanesi’nden çocuk enfeksiyon hastalıkları danışmanı Sanjay Patel, “Çocuklar kesinlikle yetişkinler kadar covid-19’la enfekte olmuyor ve onlar kadar etkilenmiyor. Ancak, şu anda corona virüs testi sadece hastanelerde yetişkinlere yapılıyor. Sandığımızdan çok daha fazla çocuğa corona virüs bulaşmış olabilir ”dedi.
İngiltere'nin Newport şehrinde bulunan David Hide Astım ve Alerji Araştırma Merkezi'nin direktörü Roberts, “Olası nedenlerden biri, virüsün bir hücrenin içine girmek ve sorun yaratmak için hücrenin yüzeyinde bir proteine (reseptör) ihtiyaç duymasıdır. Corona virüs, bu amaç için Anjiyotensin dönüştürücü enzim II (ACE-2) reseptörünü kullanıyor gibi görünüyor. Çocukların alt solunum yollarında (akciğerlerde) üst solunum yollarına göre daha az ACE-2 reseptörü bulunuyor. Bu nedenle çocuklar ağırlıklı olarak üst solunum yollarından (burun, ağız ve boğaz) etkileniyor. Kişi yaşlandıkça ACE-2 reseptörlerinin sayısı akciğerde artıyor”diyerek çocukların corona virüse karşı neden daha iyi bir durumda olabileceğine açıklık getirdi. ACE-2 reseptörlerinin alt solunum yollarında az olması sayesinde corona virüs ile enfekte olan çocuklar, zatürre veya hayatı tehdit eden Sars benzeri hastalıktan ziyade soğuk algınlığına yakalanıyor.
Uzmanlar bu sorunun yanıtını “Evet” olarak yanıtlıyor. Çin verileri, küçük çocukların, özellikle bebeklerin Covid-19'a diğer yaş gruplarına göre daha savunmasız olduğunu gösteriyor. Her 10 bebekten birinde şiddetli veya kritik hastalık bildirilirken, çocuklar büyüdükçe ergenlik dönemine kadar bu oranlar önemli ölçüde azalıyor. Çin’de yapılan araştırmanın verilerine göre beş yaş ve üstü çocuklarda 100 kişiden sadece üç veya dördünde ciddi veya kritik hastalık gelişti.
Roberts, “Okul öncesi çocuklarda enfeksiyon daha fazla görülüyor. Küçük hava yolları var ve daha büyük çocuklarda enfeksiyonla mücadelede daha fazla savunmasızlAR. Ayrıca çok küçük oldukları için hastaneye yatışları oranları daha fazla” dedi.
Doktor Roberts, “Ergenlerin bağışıklık sisteminde corona virüsü kontrol etmede daha az etkili olan yetişkin düzeyde bir olgunlaşma görüyoruz. Bununla birlikte, bu virüs hakkında çok az şey bildiğimizi hatırlamak önemli” açıklamasını yaptı.
Çin araştırmasında dokuz yaş ve altı çocuklar arasında ölüm rapor edilmezken, 19 yaşın altındaki çocuklarda tek ölüm 14 yaşında gerçekleşti. 23 Mart'ta İngiltere’de 13 yaşındaki bir çocuk, 13 Nisan'da Londra'da daha önce kronik rahatsızlığı bildirilen bir çocuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Evet. Pandemi dünyanın birçok yerinde etkili olurken yenidoğanlarda biri Çin’in Wuhan kentinde diğer İngiltere’nin başkenti Londra’da olmak üzere en az iki doğrulanmış enfeksiyon vakası tespit edildi. Bu bebeklerin rahimdeki enfeksiyondan mı yoksa doğduktan sonra mı enfekte olduğu henüz bilinmiyor. Her iki durumda da, annelerinde corona virüs tespit edildi.
Henüz yeterli vaka incelenmediğindn dolayı bu sorunun cevabı bilinmiyor. Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromundan (Mers) sorumlu corona virüsler hamile kadını ve bebeğini etkileyerek düşüklere, erken doğuma ve bebeğin zayıf büyümesine neden olabilirken, yeni tip corona virüs için benzer bir durum bildirilmedi.