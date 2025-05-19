Çocuklarda çoğunlukla fark edilmeyen diyabet belirtisi

SİNSİ BELİRTİLERE DİKKAT!

Tip 2 diyabet, çocuklarda genellikle yavaş ve fark edilmeden gelişiyor. Uzmanlara göre, su içmesine rağmen sürekli susuzluk hisseden çocuklar için bu durum bir uyarı işareti olabilir.

Yüksek kan şekeri seviyesi, vücutta sıvı kaybına yol açarak dehidratasyona neden oluyor. Aynı şekilde sık idrara çıkma da böbreklerin fazla şekeri vücuttan atmaya çalışmasından kaynaklanıyor.





