Çocuklarda çoğunlukla fark edilmeyen diyabet belirtisi
Artan susuzluk, sık idrara çıkma ve açıklanamayan kilo kaybı diyabetin habercisi olabilir. Erken teşhis, ciddi komplikasyonların önüne geçebilir.
Son yıllarda çocuklarda diyabet vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle tip 2 diyabetin küçük yaşlara kadar inmesi, uzmanları harekete geçirdi. Genetik yatkınlık ve yaşam tarzı gibi faktörlerin rol oynadığı bu hastalıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. Ancak çoğu zaman diyabet belirtileri belirsiz olabiliyor ve diğer çocukluk rahatsızlıklarıyla karıştırılabiliyor.