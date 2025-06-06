Çocuklarda diyabet belirtileri: İşte alınması gereken önlemler

Uzmanlar, çocukluk çağında görülen diyabet vakalarının giderek arttığına dikkat çekerken, ebeveynleri belirtilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Peki çocuklarda diyabet nasıl anlaşılır ve ne zaman doktora başvurmak gerekir?



DİYABET NEDİR?



Diyabet, kandaki şeker düzeylerinin sağlıklı aralıklarda tutulamaması durumudur. Bu durum genellikle vücudun insülin hormonunu yeterince üretmemesi ya da kullanamaması nedeniyle oluşur. İki ana tipi bulunur:



Tip 1 Diyabet: Bağışıklık sistemi, insülin üreten pankreas hücrelerine saldırır. Bu nedenle çocukların dışarıdan insülin takviyesi alması gerekir. Genellikle çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkar.



Tip 2 Diyabet: Vücut insülini düzgün kullanamaz. Daha çok erişkinlerde görülse de, sağlıksız yaşam tarzları nedeniyle çocuklarda da giderek yaygınlaşıyor.



Her iki tip de kan şekeri seviyelerinde ciddi yükselmelere neden olabilir ve tedavi edilmezse kalp, sinir sistemi, böbrekler ve gözlerde kalıcı hasar bırakabilir.





