Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat

Corona virüsün Omicron varyantı, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Varyant, hem çocukları hem de yetişkinleri enfekte ediyor.

İngiltere’de King's College London'da tıp profesörü olan Emma Duncan, insanların Covid-19 semptomlarını bildirmelerini sağlayan ZOE COVID-19 çalışmasından elde edilen verilere dayanarak, çocuklar için en yaygın Omicron semptomlarını açıkladı.