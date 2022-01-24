Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat

Corona virüsün Omicron varyantı dünya çapında yayılmaya devam ettikçe çocuklar eskisinden daha fazla Covid-19 ile enfekte oluyor.Bununla birlikte, Omicron corona virüsün önceki varyantlarına göre daha hızlı yayılmasına rağmen genel olarak daha az ciddi hastalığa neden oluyor. Ancak, varyant aşılanmamış ve önceden sağlık sorunu olan kişiler için büyük bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron’un çocuklarda neden olduğu semptomlar…

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 16:31 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 07:07

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 1

Corona virüsün varyantı, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Varyant, hem çocukları hem de yetişkinleri enfekte ediyor.

İngiltere’de King's College London'da tıp profesörü olan Emma Duncan, insanların Covid-19 semptomlarını bildirmelerini sağlayan ZOE COVID-19 çalışmasından elde edilen verilere dayanarak, çocuklar için en yaygın Omicron semptomlarını açıkladı. 

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 2

Duncan, 12-8 yaş arası çocuklarda birkaç yüz Omicron vakasının ön sonuçlarına dayanarak aşağıdaki semptomları sıraladı:

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 3

EN YAYGIN GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

- Tükenmişlik
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Burun akması
- Hapşırma
- Ateş
- Öksürük

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 4

AŞILI ÇOCUKLARDA SEMPTOMLAR DAHA HAFİF

Diğer taraftan Duncan,  ishal ve kızarıklık gibi semptomların nadir de olsa görülebileceğini belirterek, verilerin asemptomatik Covid-19  vakalarını içermediğini kaydetti. Duncan, ayrıca Covid-19 aşısı yapılan çocuklarda semptomların sıklığının ve uzunluğunun azaldığını söyledi.

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 5

Çocuklarla çalışan doktorlar ise gördüklerinin Ducan’ın çalışmasının bulgularıyla uyuştuğunu açıkladı. 

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 6

ABD’de Seattle Çocuk Hastanesi pediatrik yoğun bakım bölümünün şefi Dr. John McGuire, "Çoğu çocuk yaştan bağımsız olarak üst solunum yolu/soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşıyor. Bağırsak problemleri, ateş ve kızarıklıklar da ebeveynlerin takip etmesi gereken durumları oluşturuyor” diye konuştu.

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 7

KRUP HASTALIĞI DİKKATLE İZLENMELİ

Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Koleji'nde pediatri profesörü ve New York-Presbiteryen Morgan Stanley Çocuk Hastanesi'nde epidemiyolog olan Dr. Lisa Saimab ise çocuklarda  krup hastalığının Omicron'a özgü bir semptom gibi göründüğünü söyledi.

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 8

Krup hastalığında virüs, ses telleri (larenks) ve soluk borusunda ödem oluşmasına yol açıyor. Ardından, ödem hava yollarını daraltarak nefes alıp vermeyi zorlaştırıyor. Krup hastalığı olan çocuklarda kaba, havlamayı andıran öksürük ve nefes alma sırasında sesli, tiz bir ses duyuluyor.

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomları: Krup hastalığına dikkat - 9

Öte yandan, Saiman'ın çocuklarda son zamanlarda bronşiolit* vakalarının da arttığını bildirdi. "Çocuklar öksürük ve hırıltı ile başvuruyor venefes almakta zorluk çekiyorlarsa hastaneye yatırılmaları gerekebiliyor" dedi.

*Bronşiolit: Bronşiolit, akciğerlerin küçük havayollarında (bronşiollerde) tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir hastalığa deniliyor ve hastaneye yatacak kadar nefes darlığına sebep olabiliyor.

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