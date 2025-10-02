Çoğunlukla göz ardı ediliyor: Ayaklardaki 5 belirtiyi önemseyin
Ayaklarınız, karıncalanma, yanma, üşüme, yavaş iyileşen yaralar veya şişlik gibi belirtilerle sağlığınız hakkında önemli bilgiler sunar; genellikle beslenme eksikliklerine işaret eder.
Bu belirtiler B12, B6, demir, C, çinko veya protein eksikliğine işaret edebilir. Erken teşhis ve müdahale, ciddi komplikasyonları önlemek ve genel sağlığınızı iyileştirmek için önemlidir.
Ayaklarınız sadece bir hareket aracı değildir. Genel sağlığınıza açılan bir penceredir. Çoğu insan bunları göz ardı etse de, ayaklardaki bazı belirtiler beslenme eksikliklerinin erken belirtileri olabilir.
Journal of Clinical Neurology'de yayınlanan bir çalışma, genellikle ayaklarda başlayan periferik nöropatinin, özellikle B12 ve B6 vitamin eksikliklerinin bir sonucu olabileceğini vurgulamaktadır.